Томаш ГОЛЕШ: «Против Зари легко нам не будет»

Капитан чешской «Славии» Томаш Голеш поделился мыслями перед матчем против украинской «Зари» в плей-офф Лиги конференций.

«За два дня мы пересмотрели много видео, это будет соперник немного другого типа. Они играют от защиты, ждут пауз, у них умелые игроки атаки и сильный форвард. Легко нам не будет, мы будем защищаться компактно. Прежде всего, мы должны быть осторожны и не терять мяч лишний раз — за это нас могут наказать», — сказал Голеш.

Матч между «Славией» и «Зарей» пройдет в Праге сегодня, 24 августа, и начнется в 20:00 по киевскому времени.