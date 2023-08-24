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  4. Томаш ГОЛЕШ: «Против Зари легко нам не будет»
Лига Европы
24 августа 2023, 19:36 |
81
0

Томаш ГОЛЕШ: «Против Зари легко нам не будет»

Капитан «Славии» - о матче против «Зари»

24 августа 2023, 19:36 |
81
0
Томаш ГОЛЕШ: «Против Зари легко нам не будет»
ФК Славія. Томаш Голеш

Капитан чешской «Славии» Томаш Голеш поделился мыслями перед матчем против украинской «Зари» в плей-офф Лиги конференций.

«За два дня мы пересмотрели много видео, это будет соперник немного другого типа. Они играют от защиты, ждут пауз, у них умелые игроки атаки и сильный форвард. Легко нам не будет, мы будем защищаться компактно. Прежде всего, мы должны быть осторожны и не терять мяч лишний раз — за это нас могут наказать», — сказал Голеш.

Матч между «Славией» и «Зарей» пройдет в Праге сегодня, 24 августа, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Славия
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