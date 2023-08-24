Яков КИНАРЕЙКИН: «Мы сражались друг за друга и за Украину тоже»
Молодой вратарь днепрян прокомментировал результат матча квалификации
Молодой голкипер «Днепра-1» Яков Кинарейкин прокомментировал выступление своей команды в выездном матче квалификации Кубка конференций против «Спартака» из Трнавы, который завершился со счетом 1:1.
«Матч действительно был довольно тяжелым, поскольку мы играли почти с самого начала в десятерых, но я считаю это более объединило нашу команду.
Мы сражались друг за друга и за Украину тоже. Очень благодарен коллегам по команде, которые отдали все силы и выложились на все сто процентов. Уже завтра начнем подготовку к ответному матчу. Конечно жаль, что пропустил в этом матче, но считаю, что итоговый результат положительный, особенно глядя на то, что завершали эту игру мы в с девятью игроками на поле» – сказал Кинарейкин.
Ответный матч между «Днепром-1» и «Спартаком» (Трнава) будет сыгран в Кошице (Польша) и начнется 31 августа в 21:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные тренеры команд определили игроков, которые начнут встречу
Украинка прокомментировала свой выход в финал ЧМ по легкой атлетике