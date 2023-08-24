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Лига конференций
24 августа 2023, 18:53 | Обновлено 24 августа 2023, 19:28
213
0

Яков КИНАРЕЙКИН: «Мы сражались друг за друга и за Украину тоже»

Молодой вратарь днепрян прокомментировал результат матча квалификации

24 августа 2023, 18:53 | Обновлено 24 августа 2023, 19:28
213
0
Яков КИНАРЕЙКИН: «Мы сражались друг за друга и за Украину тоже»
ФК Днепр-1. Яков Кинарейкин.

Молодой голкипер «Днепра-1» Яков Кинарейкин прокомментировал выступление своей команды в выездном матче квалификации Кубка конференций против «Спартака» из Трнавы, который завершился со счетом 1:1.

«Матч действительно был довольно тяжелым, поскольку мы играли почти с самого начала в десятерых, но я считаю это более объединило нашу команду.

Мы сражались друг за друга и за Украину тоже. Очень благодарен коллегам по команде, которые отдали все силы и выложились на все сто процентов. Уже завтра начнем подготовку к ответному матчу. Конечно жаль, что пропустил в этом матче, но считаю, что итоговый результат положительный, особенно глядя на то, что завершали эту игру мы в с девятью игроками на поле» – сказал Кинарейкин.

Ответный матч между «Днепром-1» и «Спартаком» (Трнава) будет сыгран в Кошице (Польша) и начнется 31 августа в 21:00.

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Яков Кинарейкин Днепр-1 Лига конференций Спартак Трнава - Днепр-1 Спартак Трнава
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