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  4. ЦИХМЕЙСТРУК: «Начало матча со Спартаком было печальным для Днепра-1»
Лига конференций
24 августа 2023, 17:04 | Обновлено 24 августа 2023, 17:10
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ЦИХМЕЙСТРУК: «Начало матча со Спартаком было печальным для Днепра-1»

Экс-игрок сборной Украины – о первой игре команд в плей-офф раунде Лиги конференций

24 августа 2023, 17:04 | Обновлено 24 августа 2023, 17:10
240
0
ЦИХМЕЙСТРУК: «Начало матча со Спартаком было печальным для Днепра-1»
СК Днепр-1

В среду, 23 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между командами «Днепр-1» и «Спартак» (Трнава), который завершился со счетом 1:1.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Эдуард Цихмейструк прокомментировал игру украинской команды в еврокубковом поединке.

– В принципе, хорошо, что так закончилось. Все выглядело довольно печально для украинцев. При условии игры вдесятером с первых минут, пропущенного мяча – счет 1:1 вполне закономерен. Очень хороший счет для такой игры.

– Что можно сказать об удалении Сарапия?
– Как по мне, то вторая карточка Сарапию не по делу. Арбитр решил, удалил и все. Надо с этим как-то играть, и хорошо, что сыграли вничью. Можно считать результат приемлемым.

– Повлияла ли отставка главного тренера Александра Кучера на игру команды?
– Мне кажется, наоборот. Отставка тренера должна больше мотивировать команду. Соперник играл и мы позволяли играть, я не вижу связи с отставкой тренера. На сегодняшний день, пожалуй, это уровень «Днепра-1», все что они могли, они показали. Отставка - всегда встряска для команды, бывает играет в лучшую сторону. Бывает в другую. Я не думаю, что отставка связана с игрой соперника.

– Есть ли у «Днепра-1» шансы пройти «Спартак» по итогам двух матчей?
– Конечно, шансы есть, такой результат дает все основания думать, что все будет хорошо, мы будем играть в полных составах. Плюс, какое-то время будет для подготовки. Времени немного, но оно есть, поэтому я думаю, можно надеяться на хороший результат, плюс в следующем матче мы будем номинально хозяевами.

– Как повлияет на ответный матч отсутствие на поле дисквалифицированных игроков Эдуарда Сарапия и Игоря Когута?
– Конечно, повлияет. Всегда, когда выпадают футболисты, которые играют в основном составе. Есть основания надеяться на основной состав, поэтому может будет больше мотивации у тех, кто будет играть вместо дисквалифицированных. Посмотрим, насколько они справятся с этой задачей. Хотя я думаю, что неплохие шансы у днепрян. Украинцы не впечатлили, но хорошей картинки невозможно сделать, когда играешь в меньшинстве, это совсем другой футбол. Все что планировалось перед началом матча, оно все ломается и надо переходить на другие схемы и становится больше физической нагрузки.

– Знаем уже результат «Днепра-1» в Лиге конференций, а сегодня сыграют киевляне в том же турнире с «Бешикташем». Что можете посоветовать команде перед тяжелым матчем?
– Достаточно тяжело дается этот еврокубковый сезон. Мы посмотрим сегодня вечером. Очень тяжело киевляне «Арис» прошли и времени не так много прошло, чтобы изменить что-то, но увидим по игре. «Бешикташ» конечно сильнее, но и с «Арисом» было очень не просто. Возможно, улучшится качество игры, команда подготовится за это прошедшее время, восстановятся и все будет интереснее. Каждый футболист хочет выйти и победить, тем более в еврокубках. Тем более в День Независимости Украины. Дополнительной мотивации здесь и не надо.

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Эдуард Цихмейструк Днепр-1 Днепр-1 - Спартак Трнава Спартак Трнава Лига конференций инсайд
Источник Sport.ua
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