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Кубок Украины
24 августа 2023, 19:22 | Обновлено 24 августа 2023, 19:30
115
0

КУРКО: «Капитанская повязка давала дополнительный стимул и мотивацию»

Полузащитник ровенского клуба прокомментировал матч команды в 1/16 Кубка Украины

24 августа 2023, 19:22 | Обновлено 24 августа 2023, 19:30
115
0
КУРКО: «Капитанская повязка давала дополнительный стимул и мотивацию»
ФК Ферес. Василий Курко.

28-летний полузащитник «Вереса» Василий Курко в кубковом поединке с «Эпицентром» (3:1) вышел на поле с капитанской повязкой. О впечатлениях от новой роли в команде он поделился с информационной службой клуба.

Впервые был капитаном команды на поле. Капитанская повязка давала дополнительный стимул и мотивацию. Спасибо ребятам, что слышали меня на поле и мы вместе сумели добиться хорошего результата.

Как говорит Сергей Дмитриевич, у нас есть ментальный лидер. Это Богдан Когут. Никто этого не отменял. Он – главный капитан в команде. Но, я думаю, что все ребята положительно отреагировали бы, если бы я и дальше носил повязку на поле.

Эта победа важна для каждого из нас. Потому что до сих пор не могли победить в новом сезоне. Эта победа – для наших болельщиков, которые верят в нас» – сказал Курко.

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Василий Курко Верес Ровно Эпицентр Каменец-Подольский Кубок Украины по футболу Богдан Когут
Источник ФК Верес
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