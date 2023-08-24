КУРКО: «Капитанская повязка давала дополнительный стимул и мотивацию»

28-летний полузащитник «Вереса» Василий Курко в кубковом поединке с «Эпицентром» (3:1) вышел на поле с капитанской повязкой. О впечатлениях от новой роли в команде он поделился с информационной службой клуба.

Впервые был капитаном команды на поле. Капитанская повязка давала дополнительный стимул и мотивацию. Спасибо ребятам, что слышали меня на поле и мы вместе сумели добиться хорошего результата.

Как говорит Сергей Дмитриевич, у нас есть ментальный лидер. Это Богдан Когут. Никто этого не отменял. Он – главный капитан в команде. Но, я думаю, что все ребята положительно отреагировали бы, если бы я и дальше носил повязку на поле.

Эта победа важна для каждого из нас. Потому что до сих пор не могли победить в новом сезоне. Эта победа – для наших болельщиков, которые верят в нас» – сказал Курко.