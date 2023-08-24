Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей СТОЛЯРЧУК: «Очень приятно забивать такие мячи»
Кубок Украины
24 августа 2023, 18:27 |
354
0

Андрей СТОЛЯРЧУК: «Очень приятно забивать такие мячи»

Футболист львовян прокомментировал выход своего клуба в следующий раунд Кубка Украины

24 августа 2023, 18:27 |
354
0
Андрей СТОЛЯРЧУК: «Очень приятно забивать такие мячи»
Фк Рух. Андрей Столярчук.

Автор дебютного гола в составе «Руха» Андрей Столярчук прокомментировал победу «желто-черных» в матче 1/16 финала Кубка со «Скалой 1911» (2:0).

«Мы очень довольны результатом. Всегда приятно проходить в следующую стадию Кубка Украины. Осталось три шага до финала, и мы постараемся сделать все необходимое, чтобы там оказаться. Несмотря на то, что «Скала 1911» играет во Второй лиге, этот матч был очень непростым для нас.

Когда выходил на замену, очень хотелось помочь команде, забить второй мяч, чтобы команда почувствовала уверенность. Виталий Юрьевич говорил, что нужно прибавить в атаке, чтобы было больше скорости и интенсивность в действиях, отработать на футбольном поле. После фола на мне успел сориентироваться, увидев, что соперники остановились. Это был шанс протащить мяч и ударить, получился идеальный выстрел в дальний угол, все, как я и задумывал.

Очень приятно забивать такие мячи – это мой первый гол за основную команду. Прежде меня поздравили партнеры на поле, а потом и в раздевалке. Уже после матча поздравила вся семья, друзья писали сообщения» - сказал Столярчук.

«Скала 1911» – «Рух». Обзор матча

По теме:
КУРКО: «Капитанская повязка давала дополнительный стимул и мотивацию»
Владислав ШАРАЙ: «Свой второй в матче гол мог забивать раньше»
Сергей НАГОРНЯК: «Пропущенные голы – это детские ошибки»
Андрей Столярчук Рух Львов Скала Стрый Кубок Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наконец-то договорились: Назарий Русин перейдет в Сандерленд
Футбол | 24 августа 2023, 13:40 16
Наконец-то договорились: Назарий Русин перейдет в Сандерленд
Наконец-то договорились: Назарий Русин перейдет в Сандерленд

Нападающий «Зари» едет покорять Англию

Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 23 августа 2023, 20:15 13
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу

В четырех партиях подопечные Ивана Петкова победили команду Словении

Жеребьевка азиатской ЛЧ. С кем сыграют Роналду, Бензема и Неймар?
Футбол | 24.08.2023, 17:05
Жеребьевка азиатской ЛЧ. С кем сыграют Роналду, Бензема и Неймар?
Жеребьевка азиатской ЛЧ. С кем сыграют Роналду, Бензема и Неймар?
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
Другие виды | 23.08.2023, 22:34
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 23.08.2023, 23:00
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
23.08.2023, 14:35 8
Футбол
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
23.08.2023, 21:34 77
Футбол
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
23.08.2023, 07:55 16
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
24.08.2023, 06:15
Бокс
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
24.08.2023, 04:46 4
Футбол
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
24.08.2023, 07:00 6
Футбол
Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
22.08.2023, 20:19 31
Футбол
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
23.08.2023, 07:30 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем