Андрей СТОЛЯРЧУК: «Очень приятно забивать такие мячи»

Автор дебютного гола в составе «Руха» Андрей Столярчук прокомментировал победу «желто-черных» в матче 1/16 финала Кубка со «Скалой 1911» (2:0).

«Мы очень довольны результатом. Всегда приятно проходить в следующую стадию Кубка Украины. Осталось три шага до финала, и мы постараемся сделать все необходимое, чтобы там оказаться. Несмотря на то, что «Скала 1911» играет во Второй лиге, этот матч был очень непростым для нас.

Когда выходил на замену, очень хотелось помочь команде, забить второй мяч, чтобы команда почувствовала уверенность. Виталий Юрьевич говорил, что нужно прибавить в атаке, чтобы было больше скорости и интенсивность в действиях, отработать на футбольном поле. После фола на мне успел сориентироваться, увидев, что соперники остановились. Это был шанс протащить мяч и ударить, получился идеальный выстрел в дальний угол, все, как я и задумывал.

Очень приятно забивать такие мячи – это мой первый гол за основную команду. Прежде меня поздравили партнеры на поле, а потом и в раздевалке. Уже после матча поздравила вся семья, друзья писали сообщения» - сказал Столярчук.

«Скала 1911» – «Рух». Обзор матча