Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На ответный матч Бешикташа и Динамо назначены арбитры из Португалии
Лига конференций
24 августа 2023, 16:46 |
156
0

На ответный матч Бешикташа и Динамо назначены арбитры из Португалии

Рефери встречи - Жоау Пиньейру

24 августа 2023, 16:46 |
156
0
На ответный матч Бешикташа и Динамо назначены арбитры из Португалии
LUSA. Жоаау Пиньейру

УЕФА определил состав судейской бригады на ответный матч плей-офф Лиги конференций между турецким «Бешикташем» и украинским «Динамо».

Рефери встречи будет Жоау Пиньейру, его ассистентами — Бруну Жезуш и Лусиану Майя, а четвертым арбитром — Клаудиу Перейра. Все арбитры — из Португалии.

Напомним, что первый матч между «Динамо» и «Бешикташем» пройдет в румынском Бухаресте сегодня, 24 августа, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

По теме:
ЦИХМЕЙСТРУК: «Начало матча со Спартаком было печальным для Днепра-1»
Ответный матч Зари и Славии обслужат арбитры из Франции
Шахов – в старте Тобола на матч ЛК с Викторией Пльзень
Лига конференций Динамо Киев Бешикташ Бешикташ - Динамо судейские назначения
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 23 августа 2023, 23:00 1
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины

Среди них два клуба Первой лиги – Виктория Сумы и ФСК Мариуполь

ТЛУМАК: «Заре надо вспомнить, за что их называли «мужиками»
Футбол | 24 августа 2023, 14:15 2
ТЛУМАК: «Заре надо вспомнить, за что их называли «мужиками»
ТЛУМАК: «Заре надо вспомнить, за что их называли «мужиками»

Бывший голкипер луганской команды – о старте «Зари» в еврокубках

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Сельты будет играть Кепа»
Футбол | 24.08.2023, 13:25
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Сельты будет играть Кепа»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Сельты будет играть Кепа»
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
Футбол | 23.08.2023, 21:11
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 23.08.2023, 20:15
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
23.08.2023, 14:35 8
Футбол
Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду
Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду
22.08.2023, 18:16 2
Футбол
7 красоток-спутниц футболистов, которые прибыли покорять АПЛ
7 красоток-спутниц футболистов, которые прибыли покорять АПЛ
23.08.2023, 17:50 3
Футбол
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
23.08.2023, 22:34
Другие виды
Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
23.08.2023, 13:53 14
Футбол
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
23.08.2023, 21:34 77
Футбол
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
23.08.2023, 07:55 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем