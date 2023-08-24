На ответный матч Бешикташа и Динамо назначены арбитры из Португалии

УЕФА определил состав судейской бригады на ответный матч плей-офф Лиги конференций между турецким «Бешикташем» и украинским «Динамо».

Рефери встречи будет Жоау Пиньейру, его ассистентами — Бруну Жезуш и Лусиану Майя, а четвертым арбитром — Клаудиу Перейра. Все арбитры — из Португалии.

Напомним, что первый матч между «Динамо» и «Бешикташем» пройдет в румынском Бухаресте сегодня, 24 августа, и начнется в 20:00 по киевскому времени.