Лига конференций24 августа 2023, 16:46 |
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На ответный матч Бешикташа и Динамо назначены арбитры из Португалии
Рефери встречи - Жоау Пиньейру
24 августа 2023, 16:46 |
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УЕФА определил состав судейской бригады на ответный матч плей-офф Лиги конференций между турецким «Бешикташем» и украинским «Динамо».
Рефери встречи будет Жоау Пиньейру, его ассистентами — Бруну Жезуш и Лусиану Майя, а четвертым арбитром — Клаудиу Перейра. Все арбитры — из Португалии.
Напомним, что первый матч между «Динамо» и «Бешикташем» пройдет в румынском Бухаресте сегодня, 24 августа, и начнется в 20:00 по киевскому времени.
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