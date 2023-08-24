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Лига конференций
24 августа 2023, 00:24 | Обновлено 24 августа 2023, 00:30
383
0

Динамо – Бешикташ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите поединок плей-офф раунда Лиги конференций

24 августа 2023, 00:24 | Обновлено 24 августа 2023, 00:30
383
0
Динамо – Бешикташ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В четверг, 24 августа, состоится поединок плей-офф раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» примет «Бешикташ». Матч состоится в Бухаресте, на стадионе «Джулешти». Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.

«Бешикташ» – один из самых часто выпадаемых соперников «Динамо» на евроарене. Предстоящий поединок станет одиннадцатой очной дуэлью «бело-синих» и «черно-белых».

На данный момент очевидное преимущество на стороне украинской команды: шесть побед против двух у соперника. Еще два матча завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – тоже «ярко» в нашу пользу – 24:6.

Динамо – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2. Также встречу можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».

Динамо – Бешикташ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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