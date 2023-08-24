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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Пропущенные голы – это детские ошибки»
Кубок Украины
24 августа 2023, 16:23 |
483
0

Сергей НАГОРНЯК: «Пропущенные голы – это детские ошибки»

Главный тренер «Эпицентра» – о матче Кубка Украины против «Вереса»

24 августа 2023, 16:23 |
483
0
Сергей НАГОРНЯК: «Пропущенные голы – это детские ошибки»
ФК Верес. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» из Каменца-Подольского Сергей Нагорняк поделился мыслями после матча Кубка Украины против ровенского «Вереса».

«Очень непросто нам было за двадцать три дня провести семь матчей. К сожалению, у нас есть травмированные футболисты, и не удалось сделать серьезную ротацию. По игре – не все удавалось в первом тайме. Хотя и были хорошие контратаки. А пропустить два гола за три минуты перед самым перерывом – это психологически очень тяжело.

Попросил футболистов пересмотреть эпизоды с пропущенными голами, потому что это были детские ошибки. В перерыве провели замены, пытались освежить игру. Последние двадцать минут мы создавали моменты, забили, но концентрации нам не хватало. Это банально, но нам нужно отдохнуть. Сейчас отдохнем и будем работать дальше.

Не могут одиннадцать футболистов вытаскивать и чемпионат, и Кубок. Это очень трудно. Но главное, что есть характер. Пытались сломать ход игры. Третий гол в наши ворота подытожил то, в каком физическом и эмоциональном состоянии команда. Надо отдохнуть», – сказал Нагорняк.

Напомним, что «Верес» в гостях обыграл «Эпицентр» со счётом 3:1.

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Эпицентр Каменец-Подольский Верес Ровно Кубок Украины по футболу Сергей Нагорняк
Источник ФК Верес
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