Сергей НАГОРНЯК: «Пропущенные голы – это детские ошибки»

Главный тренер «Эпицентра» из Каменца-Подольского Сергей Нагорняк поделился мыслями после матча Кубка Украины против ровенского «Вереса».

«Очень непросто нам было за двадцать три дня провести семь матчей. К сожалению, у нас есть травмированные футболисты, и не удалось сделать серьезную ротацию. По игре – не все удавалось в первом тайме. Хотя и были хорошие контратаки. А пропустить два гола за три минуты перед самым перерывом – это психологически очень тяжело.

Попросил футболистов пересмотреть эпизоды с пропущенными голами, потому что это были детские ошибки. В перерыве провели замены, пытались освежить игру. Последние двадцать минут мы создавали моменты, забили, но концентрации нам не хватало. Это банально, но нам нужно отдохнуть. Сейчас отдохнем и будем работать дальше.

Не могут одиннадцать футболистов вытаскивать и чемпионат, и Кубок. Это очень трудно. Но главное, что есть характер. Пытались сломать ход игры. Третий гол в наши ворота подытожил то, в каком физическом и эмоциональном состоянии команда. Надо отдохнуть», – сказал Нагорняк.

Напомним, что «Верес» в гостях обыграл «Эпицентр» со счётом 3:1.