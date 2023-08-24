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  4. У Шахтера усиление. У «горняков» восстановился основной полузащитник
Украина. Премьер лига
24 августа 2023, 15:26 | Обновлено 24 августа 2023, 15:31
881
0

У Шахтера усиление. У «горняков» восстановился основной полузащитник

Георгий Судаков тренируется со всеми

24 августа 2023, 15:26 | Обновлено 24 августа 2023, 15:31
881
0
У Шахтера усиление. У «горняков» восстановился основной полузащитник
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков завершил восстановление после операции на аппендиците.

20-летний игрок присоединился к общей группе коллектива и готовится вместе с партнерами к матчу УПЛ с «Колосом», который запланирован 27 августа.

Как известно, Георгий Судаков в этом сезоне за «Шахтер» еще не играл. Он выбыл из строя не задолго до старта кампании 2023/2024 гг..

Напомним, ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» лишился на длительный срок нападающего Лассину Траоре.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков травма восстановление Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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