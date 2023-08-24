У Шахтера усиление. У «горняков» восстановился основной полузащитник
Георгий Судаков тренируется со всеми
Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков завершил восстановление после операции на аппендиците.
20-летний игрок присоединился к общей группе коллектива и готовится вместе с партнерами к матчу УПЛ с «Колосом», который запланирован 27 августа.
Как известно, Георгий Судаков в этом сезоне за «Шахтер» еще не играл. Он выбыл из строя не задолго до старта кампании 2023/2024 гг..
Напомним, ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» лишился на длительный срок нападающего Лассину Траоре.
🧡 Георгій Судаков уже працює разом з командою та готується до наступного матчу 👊#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/UCFKqVOvHU— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 24, 2023
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