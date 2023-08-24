Хавбек Аарон Рэмзи из Уэльса уже давно считается предсказателем смерти. Когда он забивает гол, умирает кто-нибудь из очень знаменитых людей или преступников.

Теперь после супергола Рэмзи за «Кардифф Сити» в авиакатастрофе разбился военный преступник евгений пригожин, главарь так называемой чвк вагнер.

История голов смерти валлийца Аарона Рэмзи – очень длинная.

25 августа 2009 года (через три дня после гола Рэмзи) погиб Тод Кеннеди, политик и младший брат Джона Кеннеди. А за три дня до этого Рэмзи отличился голом в ворота Портсмута.

В 2011 году жертвами Аарона Рэмзи стали трое. После гола Манчестер Юнайтед 1 мая был убит Усама бен Ладен. 2 октября был гол Тоттенгема, и на той же неделе скончался Стив Джобс. Наконец, 19 октября после гола Марселю был разодран толпой на куски Муаммар Каддафи.

11 февраля 2012 умерла Уитни Хьюстон, а за несколько часов до этого полузащитник забил Сандерленду.

Результативным для Рэмзи стал и 2013 год. 24 марта умер Борис Березовский, а за день до этого был гол в ворота сборной Шотландии. 15 мая Рэмзи забил Уигану, а 18 мая скончался аргентинский диктатор Хорхе Видела.

Но больше всего поражает следующее совпадение – 30 ноября 2013 года Рэмзи дважды забил в ворота Кардиффа. Тогда же скончались два актера - Пол Уокер и Юрий Яковлев.

В 2014 году Аарон отличился голом в ворота Манчестер Сити. Это произошло 10 августа, тогда же стало известно о гибели Робина Уильямса.

В 2016 году Рэмзи стал предвестником для Дэвида Боуи (гол Сандерленда 9 января), Алана Рикмана (гол Ливерпуль 13 января) и Ненси Рейган (гол Тоттенгему 5 марта).

11 августа 2017 года валлиец отличился в воротах Лестера – через неделю из жизни ушел Брюс Форсайт, известный телеведущий и артист. В 2018 году из жизни ушел Стивен Хокинг – это произошло после гола валлийца Милану 3 марта.

В 2018 году после гола полузащитника в ворота ЦСКА скончался пятикратный чемпион мира по игре в дартс Эрик Бристоу. В 2019 году Рэмзи забил Тоттенгему. Это произошло 2 марта, а 4 марта стало известно о гибели вокалиста The Prodigy Кита Флинта и Люка Перри, актера из сериала Беверли-Хиллз 90210.

19 августа 2023 года Рэмзи забил снова. Это произошло в матче Чемпионшипа между Кардиффом и Лестером (1:2). Аарон на 45-й минуте отличился в воротах Лестера, но это не помогло его клубу хоть сыграть вничью.

А 23 августа в тверской области рф разбился частный самолет, принадлежавший военному преступнику евгению пригожину. Как сообщают, на борту этого самолета погиб сам пригожин, а также его правая рука дмитрий уткин.

ВИДЕО. Супергол Аарона Рэмзи за Кардифф Сити в ворота Лестера