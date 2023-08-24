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Англия
24 августа 2023, 14:37 | Обновлено 24 августа 2023, 14:46
227
0

Проклятие Рэмзи снова в деле. Аарон забил супергол – погиб главарь Вагнера

Известный полузащитник из Уэльса уже давно считается предсказателем смерти

24 августа 2023, 14:37 | Обновлено 24 августа 2023, 14:46
227
0
Проклятие Рэмзи снова в деле. Аарон забил супергол – погиб главарь Вагнера
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмзи

Хавбек Аарон Рэмзи из Уэльса уже давно считается предсказателем смерти. Когда он забивает гол, умирает кто-нибудь из очень знаменитых людей или преступников.

Теперь после супергола Рэмзи за «Кардифф Сити» в авиакатастрофе разбился военный преступник евгений пригожин, главарь так называемой чвк вагнер.

История голов смерти валлийца Аарона Рэмзи очень длинная.

25 августа 2009 года (через три дня после гола Рэмзи) погиб Тод Кеннеди, политик и младший брат Джона Кеннеди. А за три дня до этого Рэмзи отличился голом в ворота Портсмута.

В 2011 году жертвами Аарона Рэмзи стали трое. После гола Манчестер Юнайтед 1 мая был убит Усама бен Ладен. 2 октября был гол Тоттенгема, и на той же неделе скончался Стив Джобс. Наконец, 19 октября после гола Марселю был разодран толпой на куски Муаммар Каддафи.

11 февраля 2012 умерла Уитни Хьюстон, а за несколько часов до этого полузащитник забил Сандерленду.

Результативным для Рэмзи стал и 2013 год. 24 марта умер Борис Березовский, а за день до этого был гол в ворота сборной Шотландии. 15 мая Рэмзи забил Уигану, а 18 мая скончался аргентинский диктатор Хорхе Видела.

Но больше всего поражает следующее совпадение – 30 ноября 2013 года Рэмзи дважды забил в ворота Кардиффа. Тогда же скончались два актера - Пол Уокер и Юрий Яковлев.

В 2014 году Аарон отличился голом в ворота Манчестер Сити. Это произошло 10 августа, тогда же стало известно о гибели Робина Уильямса.

В 2016 году Рэмзи стал предвестником для Дэвида Боуи (гол Сандерленда 9 января), Алана Рикмана (гол Ливерпуль 13 января) и Ненси Рейган (гол Тоттенгему 5 марта).

11 августа 2017 года валлиец отличился в воротах Лестера – через неделю из жизни ушел Брюс Форсайт, известный телеведущий и артист. В 2018 году из жизни ушел Стивен Хокинг – это произошло после гола валлийца Милану 3 марта.

В 2018 году после гола полузащитника в ворота ЦСКА скончался пятикратный чемпион мира по игре в дартс Эрик Бристоу. В 2019 году Рэмзи забил Тоттенгему. Это произошло 2 марта, а 4 марта стало известно о гибели вокалиста The Prodigy Кита Флинта и Люка Перри, актера из сериала Беверли-Хиллз 90210.

19 августа 2023 года Рэмзи забил снова. Это произошло в матче Чемпионшипа между Кардиффом и Лестером (1:2). Аарон на 45-й минуте отличился в воротах Лестера, но это не помогло его клубу хоть сыграть вничью.

А 23 августа в тверской области рф разбился частный самолет, принадлежавший военному преступнику евгению пригожину. Как сообщают, на борту этого самолета погиб сам пригожин, а также его правая рука дмитрий уткин.

ВИДЕО. Супергол Аарона Рэмзи за Кардифф Сити в ворота Лестера

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Аарон Рэмзи Кардифф Сити Лестер Чемпионшип смерть
Источник Информатор
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