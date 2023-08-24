Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Сельты будет играть Кепа»
Тренер «Реала» выбрал основного кипера на матч с «Сельтой»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выбрал основного вратаря на завтрашний матч против «Сельты». Им стал Кепа Аррисабалага, об этом итальянский специалист объявил на пресс-конференции перед матчем.
Испанская Marca считает, что перед Карло стоял тяжелый выбор, ведь украинец Андрей Лунин почти идеально провел 2 стартовых матча чемпионата Испании 2023/24.
Прошлый сезон 28-летний Кепа провел в лондонском «Челси», отыграв 39 матчей. В частности, ему приходилось играть против своего нынешнего клуба, но тогда он пропустил 4 гола за 2 матча и вылетел вместе с «Челси» из четвертьфинала Лиги чемпионов.
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Люди, коли до вас остаточно дійде, що Лунін не хоч нікуди уходити і буде навіть другим воротарем, виходячи пару разів на рік. Вони вже і не проти його спекатися, але Лунін сам тримається, бо розуміє, що це вершина його кар'єри і більше не буде такого, що буде приходити кожен день на роботу в сам Реал, тренуватися з зірками і другим кращим тренером світу.
Ніякі Аякси, Бенфіки чи Вальядоліди не зрівняються з тим, аби бути гравцем Реалу.