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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Сельты будет играть Кепа»
Испания
24 августа 2023, 13:25 | Обновлено 24 августа 2023, 13:47
2311
20

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Сельты будет играть Кепа»

Тренер «Реала» выбрал основного кипера на матч с «Сельтой»

24 августа 2023, 13:25 | Обновлено 24 августа 2023, 13:47
2311
20
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Сельты будет играть Кепа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выбрал основного вратаря на завтрашний матч против «Сельты». Им стал Кепа Аррисабалага, об этом итальянский специалист объявил на пресс-конференции перед матчем.

Испанская Marca считает, что перед Карло стоял тяжелый выбор, ведь украинец Андрей Лунин почти идеально провел 2 стартовых матча чемпионата Испании 2023/24.

Прошлый сезон 28-летний Кепа провел в лондонском «Челси», отыграв 39 матчей. В частности, ему приходилось играть против своего нынешнего клуба, но тогда он пропустил 4 гола за 2 матча и вылетел вместе с «Челси» из четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Карло Анчелотти пресс-конференция Сельта - Реал
Источник Marca
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Комментарии 20
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Vladislav Pohily
Чекати роками свого шансу, що б потім, добре зігравши, знову сісти на банку. Краще вже, як Циганков, бути лідером в Жироні, ніж типу грати за Реал.
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+7
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Vitason
Чтобы он пару штук пропустил и это стало для Лунина открытой дорогой в основной состав Реала,потому что по-другому Анчелотти не поставит Лунина в ворота только так!!
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+7
anacreon
Ну, побажаємо йому пропустити 3-4 м'яча.
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+3
anacreon
Найсмішніше це читати кожен раз і постах про Луніна ниття про те, як треба уходити, чого сидить...
Люди, коли до вас остаточно дійде, що Лунін не хоч нікуди уходити і буде навіть другим воротарем, виходячи пару разів на рік. Вони вже і не проти його спекатися, але Лунін сам тримається, бо розуміє, що це вершина його кар'єри і більше не буде  такого, що буде приходити кожен день на роботу в сам Реал, тренуватися з зірками  і другим кращим тренером світу.  
Ніякі Аякси, Бенфіки чи Вальядоліди не зрівняються  з тим, аби бути гравцем Реалу. 
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+2
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acfred
подивимось, що скаже преса після матчу... але це останній рік контракту, тому вже взимку можна говорити з керівництвом про продаж/перехід в інший клуб, або підписати попередню домовленість...
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+2
Злий Глобинець
Взагалі-то це вибір самого Луніна - бути футболістом "королівського клубу". Але якщо Кепа напропускає повен кошик (чого йому щиро бажаю), то у Андрія буде шанс закріпитись в основі.
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+2
Vitason
Лунин был вторым вратарём, теперь будет третьим,если ничего кардинально не изменится нужно тикать оттуда,жаль что сколько времени потерял в надежде стать основным вратарём Реала,не по человечески Анчелотти ведёт себя,есть второй вратарь ,а он берет ещё одного и снова второй стает вторым ,а потом и третьим в итоге, нужно было честно Лунину сказать что я первым тебя не вижу и ты никогда первым у меня не будешь при любых раскладах!!!
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+1
Philip J. Fry
Тепер все залежить від Кепи, якщо привезе, то сяде на лавку, якщо ні, то буде основним. 
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0
arrow1418
Гандон , кепа через пів року попездує назад 
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0
zzg77
Карьера Лунина в Реале закончилась !!!!
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-1
Макс Максов
Навіщо вони тривають Андрія, якщо не дають йому шанс?!
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-2
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Vitason
Вот как его назвать трус,му...ак или ду...ак?!!!
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-2
igor shmuylo
Лунин сам виноват , можно было уйти он не захотель. Хотелось в реале до конца контракта. Вот теперь кусает локти  но поздно . Он шо не видет что нехотят его . Они об его ноги вытера ют , а он терпит .  Я бы у же бы их послал . 
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-4
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