Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Сельты будет играть Кепа»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выбрал основного вратаря на завтрашний матч против «Сельты». Им стал Кепа Аррисабалага, об этом итальянский специалист объявил на пресс-конференции перед матчем.

Испанская Marca считает, что перед Карло стоял тяжелый выбор, ведь украинец Андрей Лунин почти идеально провел 2 стартовых матча чемпионата Испании 2023/24.

Прошлый сезон 28-летний Кепа провел в лондонском «Челси», отыграв 39 матчей. В частности, ему приходилось играть против своего нынешнего клуба, но тогда он пропустил 4 гола за 2 матча и вылетел вместе с «Челси» из четвертьфинала Лиги чемпионов.