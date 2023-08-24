ПРИЗЕТКО: «Бешикташ – фаворит, но хочется верить в проход Динамо»

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины оценил шансы киевлян в матче квалификации Лиги Конференций.

24 августа состоится матч квалификации Лиги конференций, в котором подопечные Мирчи Луческу будут противостоять игрокам «Бешикташа».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Призетко оценил шансы украинцев в противостоянии в Бухаресте.

– Я не считаю «Динамо» фаворитом, но если брать эту пару в целом, то фаворитом для меня является «Бешикташ». Но опять же, не явный фаворит, потому что все может быть.

– Перед игрой в еврокубках успеют ли киевляне, на ваш взгляд, восстановиться после тяжелого матча с «Черноморцем» в Одессе?

– Опять же, когда «Динамо» играло в Одессе? Это команда, которая ставит перед собой задачи куда-то попасть, что-то выиграть, команда знает, на что она идет. Каждый год, команда, которая принимает участие в еврокубках, сталкивается с такими моментами. Все матчи в УПЛ должны быть такие, тяжелые. Проходных игр не должно быть, мы не хотим видеть в нашем чемпионате проходные игры. В Одессе им дали бой, а все давят на то, что киевляне там не восстановились. Все думают, что это вообще никакое не оправдание, но есть обойма игроков, есть ротация состава.

– По вашему мнению, чего не хватает нынешнему «Динамо» в играх на евроарене?

– Могу только собственное мнение высказать. Смотря эти матчи, которые проводит «Динамо», мне кажется, у них нет какой-то уверенности. «Динамо» это «Динамо». Когда команда выходила в Европу, она могла победить, могла проиграть, могла сыграть вничью. Но была уверенность. А здесь, на мой взгляд, нет уверенности, в тех же играх, в которых киевляне побеждали, против того же «Ариса». Не было уверенности. Я не знаю, чего им не хватает, вроде и состав команды не первый год, есть новые игроки, но и они всегда вливаются, есть и потери, есть приобретения.

– В этом сезоне у команды задача выйти в групповую стадию Лиги Конференций. Если «Динамо» не выйдет в следующий этап, надо ли что-то менять в команде, целесообразно ли увольнять Мирчу Луческу?

– Есть задачи. «Динамо» такой клуб, который ставит перед собой задачи. Тренер на это идет, идет под задачу, он знает, что есть задача - попасть в групповой этап Лиги Конференций. Но я просто не вижу на сегодняшний день в «Динамо», например, чего-то такого, что тренер добавлял, грубо говоря, если сравнивать его работу в донецком «Шахтере». Было все другое, были бразильцы. Даже если сравнивать со временем, когда он пришел в первый сезон в «Динамо». Все прекрасно помнят, что он сделал из тех игроков, которые были под рукой. Он сразу сделал скачок на две ступеньки. А сейчас, мне кажется, то, что мы видим, это топтание на месте.

– Тревожность или позитив перед игрой с «Бешикташем»?

– Без позитива вообще никуда. Я все равно буду верить, что «Динамо» пройдет «Бешикташ». У турок не такая супер команда. «Бешикташ» в последней игре, на сколько я помню, в чемпионате Турции играл не с самым сильным соперником, 1:0 выигрывали и пропустили на последней минуте. 1:1 у себя дома сыграли. Поэтому бояться турок не стоит.

– Чтобы вы посоветовали динамовцам перед игрой в Бухаресте?

– Я могу только одно сказать, то, чего я не вижу в «Динамо». Даже и в УПЛ – это уверенности. Мы все привыкли, особенно болельщики со стажем, как бы «Динамо» не играло, оно могло проиграть, сыграть вничью, но команда играла уверенно, создавала моменты. Может не все получалось, но играли. А на сегодняшний день я этого не вижу.

– Возвращение в «Динамо» Андрея Ярмоленко. Что из этого ожидать?

– Я думаю, это зависит от самого Андрея. Но я думаю, что он в этом плане профессионал. Вижу, как он переживает, как он радуется голам в чемпионате Украины, потому что для него это - как вернулся уже мастером, признанным, но молодые игроки будут за ним тянуться. Я думаю, что это только плюс и для команды. Я уверен, что к нему прислушиваются и он тянет за собой, за ним идут просто, это хороший фактор.

– Есть ли для вас в составе «Динамо» сегодня игроки, которые могут выйти и изменить ситуацию на поле?

– Мне очень импонирует Шапаренко, он очень много играет вперед, обостряет. Есть Шапаренко, Буяльский, игроки, которые на этом уровне могут решить. Плюс Ярмоленко. Пожалуй, еще Ванат, он заигран уже, мне он импонирует, потому, что он тоже может решить. Статистика у него неплохая, он забивает. Я думаю, что опыт к нему придет, желание у него есть, стремление есть, и самое главное, что он забивает.