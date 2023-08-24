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Лига конференций
24 августа 2023, 10:32 | Обновлено 24 августа 2023, 11:36
453
0

Иван ГЕЦКО: «Словаки рано поверили в свою победу над Днепром-1»

Экс-форвард сборной Украины – о матче Лиги конференций

24 августа 2023, 10:32 | Обновлено 24 августа 2023, 11:36
453
0
Иван ГЕЦКО: «Словаки рано поверили в свою победу над Днепром-1»
Twitter. Иван Гецко

В первом поединке квалификации Лиги конференций «Днепр-1» в гостях разошелся миром со словацким «Спартаком» из Трнавы (1:1), хотя завершал противостояние без удаленных Сарапия и Когута.

В беседе с корреспондентом Sport.ua бывший нападающий национальной сборной Украины и «Днепра» Иван Гецко поделился своими впечатлениями от противостояния в Словакии:

– Прежде всего, следует отдать должное днепрянам за проявленный характер. Оставшись в меньшинстве уже в дебюте, они терпели, довольно четко оборонялись и не только не проиграли, но были вознаграждены ничьей, о которой по ходу матча даже не мечтали.

– Нарушение на Гуцуляке было, за которое хозяев наказали пенальти?
– В таких случаях говорят: все на усмотрение рефери. Он был ближе к игровому эпизоду и это было его решение. Хотя, убежден, что в той же Англии на такое падение Гуцуляка никто бы не отреагировал.

– Кстати, «Днепр-1» уже не впервые остается в меньшинстве из-за грубости Сарапия.
– Ему явно не хватает хладнокровия в ключевых моментах. Он снова подвел, к счастью, одноклубники выстояли. Плохо, что Сарапия не будет в ответном матче, а он -один из ведущих игроков.

– Сложилось впечатление, что спартаковцы оказавшись в большинстве поверили, что победа у них уже в кармане.
– Это их проблемы, хотя, согласен, максимальной концентрации им не хватало. Отсюда и слабая реализация голевых моментов. В конце концов, и фарт вчера был явно на стороне «Днепра-1».

– Изменения у руля «Днепра-1» как-то повлияли на действия футболистов?
– Знаете, отставки Кучера следовало ожидать, ведь в этом сезоне днепряне разочаровывают. Футболисты – тонкие психологи и, конечно, были готовы к пертурбациям на тренерском мостике. Вчера днепряне порадовали сплоченностью, хотя каких-то положительных сдвигов в командной игре я не заметил.

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Иван Гецко Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - Спартак Трнава инсайд Спартак Трнава
Источник Sport.ua
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