След Луческу, памятные поражения от Динамо, мысли о реванше

В решающей схватке за выход в групповой турнир Лиги конференций «Динамо» схлестнется со своим старым знакомым – турецким «Бешикташем». Вашему вниманию – визитная карточка стамбульского клуба.

Минувший/нынешний сезоны

В чемпионате Турции 2022/2023 «Бешикташ» занял третье место. На чемпионство «черные орлы» не претендовали, а вот за вторую строчку долго «бодались» с «Фенербахче». В итоге на финишной ленточке заклятых соперников разделили лишь два очка – в пользу «Фенера».

Минувший сезон «черно-белые» прошли ровно: не было ни провалов, ни шараханий из стороны в сторону. «Бешикташ» потерпел лишь четыре поражения в сезоне: столько же неудач и у «Галатасарая». Однако аж девять ничьих не позволили подопечным Гюнеша претендовать на более высокое место.

Лучшим бомбардиром «Бешикташа» в минувшем сезоне стал Дженк Тосун. В активе форварда сборной Турции – 13 забитых мячей. Не ахти какой показатель, если учесть, что лучшим голеадором сезона стал Валенсия из «Фенербахче» - 28 голов.

Чемпионат Турции сезона 2023/2024 только начался. После второго тура «Бешикташ» занимает восьмое место, имея в своем активе четыре очка (победили «Фатих Карагюмрюк» 1:0 и поделили очки с «Пендикспором» 1:1).

Тренер

Возглавляет «орлов» опытнейший турецкий специалист Шенол Гюнеш.



Getty Images/Global Images Ukraine. Шенол Гюнеш

Бывший наставник национальной сборной Турции пришел в стамбульскую команду по ходу прошлого чемпионата. Гюнеш сменил французского наставника Исмаэля, отправленного в отставку осенью прошлого года.

Для 71-летнего тренера это уже не первый приход в «Бешикташ». Гюнеш возглавлял «черных орлов» в 2015 – 2019 годах. Тогда маститому специалисту (под его руководством национальная сборная Турции вышла в полуфинал ЧМ-2002) удалось дважды завоевать чемпионский титул и вывести своих подопечных в четвертьфинал Лиги Европы.

Кстати, в момент первого прихода Гюнеша в «Бешикташ», его команда в рамках группового турнира Лиги чемпионов пересекалась с «Динамо» (2016 год).

Киевляне тогда неудачно провели групповой турнир, заблаговременно застолбив за собой последнее место в группе. А вот «Бешикташ» до последнего тура претендовал на выход в плей-офф. И для того, чтобы эта мечта стала явью, стамбульцам нужно было в последнем туре победить на выезде в Киеве.

Но в итоге вместо победы «Бешикташ» получил одно из самых унизительных в своей еврокубковой истории поражений – 0:6. И вместо 1/8 финала Лиги чемпионов отправился в Лигу Европы.

Тот матч еще запомнился беспорядками фанов на трибунах «Олимпийского» и разбирательством УЕФА.

Кстати, нынешнее противостояние между «Бешикташем» и «Динамо» пройдет под знаком реванша за события семилетней давности. Во всяком случае, именно под таким «соусом» видят предстоящие матчи буйные болельщики «черно-белых».

След Луческу

Ирония судьбы, но нынешний наставник «Динамо» Мирча Луческу оставил заметный след и в «Бешикташе».

Румынский специалист возглавлял стамбульскую команду в 2002 – 2004 годах.

Под руководством Луческу «Бешикташ» стал чемпионом Турции (2003 год) – впервые за последние восемь лет.



ФК Динамо. Мирча Луческу

Мирча привел «Бешикташ» и к одному из самых громких успехов команды на евроарене: в сезоне 2002/2003 стамбульцы пробились в четвертьфинал Кубка УЕФА. Тогда на стадии 1/16 турнира под руководством Луческу «орлы» прошли «Динамо» Михайличенко – 3:1 и 0:0.

К слову, четвертьфинал Кубка чемпионов является самым весомым достижением «Бешикташа» в еврокубках. Туда они пробились в уже далеком 1987 году. Где были разбиты нашим «Динамо» (7:0 по сумме двух матчей).

Лидеры команды

Нынешний «Бешикташ» - сбалансированная и неплохо укомплектованная команда, без звезд первой величины, но и без откровенных слабых мест.

Тон в ней задают опытные легионеры, однако и «удельный вес» турецких футболистом тоже высокий.

Основной голкипер – 32 летний Мерт Гюнок, являющийся капитаном команды. На слуху лишь в последние сезоны. До этого был запасным в «Фенербахче».

Пара центрбеков – 28-летний Даниэль Амарти из Ганы и 30-летний Омар Колли из Гамбии.

Особое внимание нужно обратить на правого защитника – 27-летнего француза Валентена Розье – быстрого и техничного игрока. На противоположном фланге действует 29-летний француз Артур Масуаку.

В центре полузащите выделяются опорник сборной Боснии 26-летний Амир Хаджиахметович и 29-летний Салих Учан.

За креатив отвечает бывший футболист «Бенфики» 24-летний Жедсон Фернандеш.



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В атаке уже давно играет 31-летний камерунец Венсан Абубакар, которого можно считать главной звездой «Бешикташа». Правда, его звезда сияет уже не так ярко, как раньше.

Заметная роль в атаке отведена и 32-летнему Дженку Тосуну.

Роль форварда в схеме 4-3-3 (эту игровую модель чаще всего использует Гюнеш) исполняет и номинальный вингер 23-летний Джексон Мулека из ДР Конго.

Летние трансферы

Нынешнее трансферное окно для «Бешикташа» прошло под знаком активности. Команде удалось провернуть сразу несколько заметных приобретений.

О Амарти уже было сказано выше – он пришел из «Лестера» в качестве свободного агента. А вот за Масуаку стамбульцы заплатили «Вест Хэму» два миллиона евро.

Самой дорогой покупкой нынешнего лета для «Бешикташа» стал 27-летний полузащитник сборной Косово Милот Рашица, за которого «орлы» заплатили «Норвичу» 5,25 миллионов евро.

Бесплатно на берега Босфора перебрался известный по выступлениям за «Ливерпуль» 30-летний Алекс Окслейд-Чемберлен.

Раскошелился «Бешикташ» на приобретение опорного полузащитника «Ланса» Жана Онана. За 23-летнего камерунца «орлы» заплатили 4,04 млн евро.

Последнее на данный момент приобретение – 25-летний казахский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, за которого «Бешикташ» отстегнул кацапскому цска 4,5 миллионов евро.