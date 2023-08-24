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  4. Вместо Малиновского? Марсель в шаге от подписания форварда Интера
Франция
24 августа 2023, 09:55 |
217
0

Вместо Малиновского? Марсель в шаге от подписания форварда Интера

Хоакин Корреа продолжит карьеру в Лиге 1

24 августа 2023, 09:55 |
217
0
Вместо Малиновского? Марсель в шаге от подписания форварда Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоакин Корреа

«Марсель» близок к подписанию форварда «Интера» и сборной Аргентины Хоакина Корреа. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «Марсель» заплатит 2 миллиона евро за аренду 29-летнего аргентинца. У французского клуба будет опция выкупа за 10 миллионов, которая станет обязательной в случае выхода «Марселя» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ранее сообщалось об интересе к Корреа со стороны «Севильи».

Корреа перешел в «Интер» летом 2021 года из «Лацио». За два года в составе «Нерадзурри» отличился 10 голами и 5 ассистами в 77 матчах во всех турнирах. В случае ухода Корреа «Интер» намерен вернуть в клуб Алексиса Санчеса.

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Источник Фабрицио Романо
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