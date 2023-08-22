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  4. Севилья нацелилась на форварда Интера
Испания
22 августа 2023, 22:47 |
255
0

Севилья нацелилась на форварда Интера

Хоакин Корреа может продолжить карьеру в Испании

22 августа 2023, 22:47 |
255
0
Севилья нацелилась на форварда Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоакин Корреа

«Севилья» начала переговоры с «Интером» по поводу перехода аргентинского форварда Хоакина Корреа. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Корреа не входит в планы главного тренера «Интера» Симоне Индзаги и понимает, что смена клуба – лучший вариант для его карьеры. Также на игрока претендует «Торино», который готов арендовать 29-летнего аргентинца с правом выкупа за более чем 20 миллионов евро.

Корреа перешел в «Интер» летом 2021 года из «Лацио». За два года в составе «Нерадзурри» отличился 10 голами и 5 ассистами в 77 матчах во всех турнирах. В случае ухода Корреа «Интер» намерен вернуть в клуб Алексиса Санчеса.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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