Севилья нацелилась на форварда Интера
Хоакин Корреа может продолжить карьеру в Испании
«Севилья» начала переговоры с «Интером» по поводу перехода аргентинского форварда Хоакина Корреа. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Корреа не входит в планы главного тренера «Интера» Симоне Индзаги и понимает, что смена клуба – лучший вариант для его карьеры. Также на игрока претендует «Торино», который готов арендовать 29-летнего аргентинца с правом выкупа за более чем 20 миллионов евро.
Корреа перешел в «Интер» летом 2021 года из «Лацио». За два года в составе «Нерадзурри» отличился 10 голами и 5 ассистами в 77 матчах во всех турнирах. В случае ухода Корреа «Интер» намерен вернуть в клуб Алексиса Санчеса.
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