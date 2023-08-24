Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Никакого Наполи. Сельта продала Габри Вейгу в Саудовскую Аравию
Испания
24 августа 2023, 07:37 |
331
0

Никакого Наполи. Сельта продала Габри Вейгу в Саудовскую Аравию

Испанский хавбек продолжит карьеру в «Аль-Ахли»

24 августа 2023, 07:37 |
331
0
Никакого Наполи. Сельта продала Габри Вейгу в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Вейга

Полузащитник «Аль-Ахли» и молодежной сборной Испании Габри Вейга продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, условия контракта уже согласованы как с самим Вейгой, так и с «Сельтой». Ранее Вейга был в шаге от перехода в «Наполи» за 30+6 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету 21-летнего испанского хавбека 11 голов и 4 ассиста в 36 матчах Ла Лиги ща «Сельту». Он выступал за сборную Испании на молодежном Евро-2023.

По теме:
Барселона может продать Маркоса Алонсо
Максим ХЛАНЬ: «Имею конкретные предложения из Дании и Испании»
Ляпорт объявил о том, что покинет Манчестер Сити
Габриэль Вейга Наполи Аль-Ахли Джидда Сельта трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Волейбол | 23 августа 2023, 20:15 12
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

В четырех партиях подопечные Ивана Петкова победили команду Словении

Алексей ГУЦУЛЯК: «Ко второму матчу мы подойдем сильнее»
Футбол | 23 августа 2023, 23:57 1
Алексей ГУЦУЛЯК: «Ко второму матчу мы подойдем сильнее»
Алексей ГУЦУЛЯК: «Ко второму матчу мы подойдем сильнее»

Нападающий «Днепра-1» – о матче против трнавского «Спартака»

Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Футбол | 23.08.2023, 21:34
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Спартак Трнава – Днепр-1 – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча
Футбол | 23.08.2023, 23:23
Спартак Трнава – Днепр-1 – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча
Спартак Трнава – Днепр-1 – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
Футбол | 23.08.2023, 20:34
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
22.08.2023, 13:28 46
Футбол
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
22.08.2023, 22:53 6
Футбол
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
22.08.2023, 22:34 9
Футбол
Байндл обыграла первую сеяную на старте турнира в Чикаго
Байндл обыграла первую сеяную на старте турнира в Чикаго
22.08.2023, 20:15 1
Теннис
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
22.08.2023, 17:40 2
Бокс
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
23.08.2023, 14:35 8
Футбол
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
22.08.2023, 11:25 4
Футбол
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
22.08.2023, 09:30 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем