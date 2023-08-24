Испания24 августа 2023, 07:37 |
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Никакого Наполи. Сельта продала Габри Вейгу в Саудовскую Аравию
Испанский хавбек продолжит карьеру в «Аль-Ахли»
24 августа 2023, 07:37 |
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Полузащитник «Аль-Ахли» и молодежной сборной Испании Габри Вейга продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, условия контракта уже согласованы как с самим Вейгой, так и с «Сельтой». Ранее Вейга был в шаге от перехода в «Наполи» за 30+6 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету 21-летнего испанского хавбека 11 голов и 4 ассиста в 36 матчах Ла Лиги ща «Сельту». Он выступал за сборную Испании на молодежном Евро-2023.
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