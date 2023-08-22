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  4. Трансфер Вейги в Наполи может сорваться в последний момент
Италия
22 августа 2023, 19:59 |
291
0

Трансфер Вейги в Наполи может сорваться в последний момент

«Сельта» захотела пересмотреть условия сделки

22 августа 2023, 19:59 |
291
0
Трансфер Вейги в Наполи может сорваться в последний момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Вейга

Трансфер полузащитника «Сельты» Габри Вейги в «Наполи», который был уже согласован, может сорваться в последний момент. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фаюрицио Романо.

Дело в том, что клубы уже согласовали все условия трансфера, и Вейга уже готов был лететь в Неаполь на прохождения медосмотр, однако в последний момент «Сельта» захотела пересмотреть условия сделки. «Наполи» это не устраивает, поэтому трансфер может сорваться в последний момент.

Сумма трансфера Вейги должна была составить 30 миллионов евро плюс 6 миллионов возможных бонусов.

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Габриэль Вейга Наполи Сельта трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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