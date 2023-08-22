Трансфер Вейги в Наполи может сорваться в последний момент

Трансфер полузащитника «Сельты» Габри Вейги в «Наполи», который был уже согласован, может сорваться в последний момент. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фаюрицио Романо.

Дело в том, что клубы уже согласовали все условия трансфера, и Вейга уже готов был лететь в Неаполь на прохождения медосмотр, однако в последний момент «Сельта» захотела пересмотреть условия сделки. «Наполи» это не устраивает, поэтому трансфер может сорваться в последний момент.

Сумма трансфера Вейги должна была составить 30 миллионов евро плюс 6 миллионов возможных бонусов.