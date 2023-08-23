БАТАГОВ: «Очень круто в это трудное время играть при полных трибунах»
Защитник луганской «Зари» – о предстоящем матче против «Славии»
Защитник луганской «Зари» Арсений Батагов поделился ожиданиями накануне игры Лиги Европы против «Славии».
«Во-первых, хочу поздравить всю Украину с Днем флага и поблагодарить защитников нашей страны за то, что мы имеем возможность играть в этом турнире при полных трибунах. Это очень круто в это трудное время.
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Относительно игры, «Славия» – сильная физически команда. Много прессингуют, будет трудно. Но надо выигрывать борьбу и стараться создавать моменты. Только так мы можем победить завтра», – сказал Батагов.
Матч состоится 24 августа на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.
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