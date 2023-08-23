ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Бешикташем
Встреча будет сыграна 24 августа в Бухаресте
24 августа «Динамо» сыграет первый поединок плей-офф квалификации Лиги конференций против «Бешикташа». Матч состоится в Бухаресте на стадионе «Джулешти». Начало поединка – в 20.00 по киевскому времени.
В среду киевляне провели предматчевую тренировку в Бухаресте.
Отметим, что в четверг футболисты киевской команды выйдут на поле в резервном комплекте формы – желтого цвета. Это связано в тем, что наша страна 24 августа отмечает День независимости.
Динамо – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
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