ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Бешикташем

24 августа «Динамо» сыграет первый поединок плей-офф квалификации Лиги конференций против «Бешикташа». Матч состоится в Бухаресте на стадионе «Джулешти». Начало поединка – в 20.00 по киевскому времени.

В среду киевляне провели предматчевую тренировку в Бухаресте.

Отметим, что в четверг футболисты киевской команды выйдут на поле в резервном комплекте формы – желтого цвета. Это связано в тем, что наша страна 24 августа отмечает День независимости.

Динамо – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций