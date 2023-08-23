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  4. ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Бешикташем
Лига Европы
23 августа 2023, 22:53 |
275
0

ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Бешикташем

Встреча будет сыграна 24 августа в Бухаресте

23 августа 2023, 22:53 |
275
0
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Бешикташем
ФК Динамо Киев

24 августа «Динамо» сыграет первый поединок плей-офф квалификации Лиги конференций против «Бешикташа». Матч состоится в Бухаресте на стадионе «Джулешти». Начало поединка – в 20.00 по киевскому времени.

В среду киевляне провели предматчевую тренировку в Бухаресте.

Отметим, что в четверг футболисты киевской команды выйдут на поле в резервном комплекте формы – желтого цвета. Это связано в тем, что наша страна 24 августа отмечает День независимости.

Динамо – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

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Динамо Киев Бешикташ Лига конференций Динамо - Бешикташ видео
Источник ФК Динамо Киев
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