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Англия
23 августа 2023, 22:51 | Обновлено 23 августа 2023, 22:52
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0

Маунт пропустит матч с Арсеналом 3 сентября

Новичок манкунианцев получил повреждение в прошедшем матче

23 августа 2023, 22:51 | Обновлено 23 августа 2023, 22:52
140
0
Маунт пропустит матч с Арсеналом 3 сентября
90min. Мейсон Маунт

24-летний английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт не сможет сыграть в ближайших двух матчах АПЛ.

Клуб объявил, что футболист получил небольшую травму в игре 2-го тура с лондонским «Тоттенхэмом» (0:2) и вернется на поле только после перерыва на матчи сборных.

«Красные дьяволы» 26 августа сыграют с «Ноттингем Форест», 3 сентября – с «Арсеналом», 16 сентября – с «Брайтоном».

Полузащитник так же не сыграет за сборною Англии в матче против Украины, который состоится 9 сентября в 19:00.

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Мэйсон Маунт Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу травма Украина - Англия Евро-2024
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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