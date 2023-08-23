Маунт пропустит матч с Арсеналом 3 сентября
Новичок манкунианцев получил повреждение в прошедшем матче
24-летний английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт не сможет сыграть в ближайших двух матчах АПЛ.
Клуб объявил, что футболист получил небольшую травму в игре 2-го тура с лондонским «Тоттенхэмом» (0:2) и вернется на поле только после перерыва на матчи сборных.
«Красные дьяволы» 26 августа сыграют с «Ноттингем Форест», 3 сентября – с «Арсеналом», 16 сентября – с «Брайтоном».
Полузащитник так же не сыграет за сборною Англии в матче против Украины, который состоится 9 сентября в 19:00.
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