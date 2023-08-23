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  4. Стали известны составы команд на Кубок Лейвера-2023
ATP
23 августа 2023, 21:38 |
193
1

Стали известны составы команд на Кубок Лейвера-2023

Джон Макинрой и Бьорн Борг определили составы своих команд

23 августа 2023, 21:38 |
193
1
Стали известны составы команд на Кубок Лейвера-2023

Легенды тенниса Джон Макинрой и Бьорн Борг определили составы команд остального мира и Европы на Кубок Лейвера-2023.

Команда остального мира: Тейлор Фритц, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Феликс Оже-Альяссим, Франсиско Серундоло, Бен Шелтон.

Команда Европы: Хольгер Руне, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Андрей Рублев, Хуберт Хуркач, Гаэль Монфис.

Кубок Лейвера-2023 пройдет в канадском Ванкувере с 22 по 24 сентября.

Напомним, что в прошлом году на Кубке Лейвера с теннисом попрощался швейцарец Роджер Федерер.

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Кубок Лейвера Джон Макинрой Бьорн Борг Тейлор Фритц Фрэнсис Тиафо Томми Пол Феликс Оже-Альяссим Франсиско Черундоло Бен Шелтон Хольгер Руне Каспер Рууд Стефанос Циципас Андрей Рублев Хуберт Хуркач Гаэль Монфис
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ptolemeus
Команда решти світу - та могли б вже не соромитись і назвати прямо - Команда США. 4 гравці із 6 - американці.
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