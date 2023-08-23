Стали известны составы команд на Кубок Лейвера-2023
Джон Макинрой и Бьорн Борг определили составы своих команд
Легенды тенниса Джон Макинрой и Бьорн Борг определили составы команд остального мира и Европы на Кубок Лейвера-2023.
Команда остального мира: Тейлор Фритц, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Феликс Оже-Альяссим, Франсиско Серундоло, Бен Шелтон.
Команда Европы: Хольгер Руне, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Андрей Рублев, Хуберт Хуркач, Гаэль Монфис.
Кубок Лейвера-2023 пройдет в канадском Ванкувере с 22 по 24 сентября.
Напомним, что в прошлом году на Кубке Лейвера с теннисом попрощался швейцарец Роджер Федерер.
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