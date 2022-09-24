ВИДЕО. Как Федерер сыграл свой последний матч. Легендарный дуэт с Надалем

Сегодня ночью, 24 сентября, был сыгран первый парный матч на Кубке Лейвера.

Роджер Федерер (Швейцария) и Рафаэль Надаль (Испания) сыграли против Фрэнсиса Тиафо (США) и Джека Сока (США). Матч завершился в пользу американских теннисистов. Игра закончилась в трех сетах за 2 часа и 16 минут.

Кубок Лейвера

Роджер Федерер / Рафаэль Надаль – Фрэнсис Тиафо / Джек Сок – 6:4, 6:7 (2:7), [9:11]

Отметим, что на финальном тай-брейке испанско-швейцарская пара имела матчбол на подаче Федерера, но легенды не смогли воспользоваться шансов.

К слову, этот матч стал последним для Роджера Федерера в его профессиональной карьере.