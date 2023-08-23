Шенол ГЮНЕШ: «Не хотели бы видеть в соперниках специалиста уровня Луческу»

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Шенол Гюнеш поделился мнениями в преддверии матча плей-офф Лиги Конференций против украинского «Динамо».

«Завтрашний матч станет первым в двухматчевом раунде. Знаем силу нашего соперника. Луческу хорошо знает турецкий футбол. Если посмотреть на Динамо, то там мало опытных игроков, но есть молодые и динамичные исполнители. Оба матча будут трудными. Мы приложим все усилия, чтобы пройти в следующий раунд.

Александру Максим? Это талантливый футболист, но у нас были трудности с его использованием, поэтому играли другие. С точки зрения техники и игрового интеллекта это хороший футболист. Румыния – страна, воспитывающая качественных игроков. Мы провели много матчей с румынскими командами и много трансферов оттуда. Наконец, завтра мы играем в Румынии с командой из Украины. Мы любим Бухарест.

Луческу занимает большое место в мировом футболе. Как учитель и тренер. Он также работал в «Бешикташе» и знает этот клуб. Мы бы не хотели видеть в соперниках такого специалиста. В завтрашнем матче желаю успехов как себе, так и Луческу, но мы хотим пройти дальше», – сказал Гюнеш.

Напомним, что матч между «Динамо» и «Бешикташем» состоится в четверг, 24 августа, в румынском Бухаресте и начнется в 21:00 по киевскому времени.