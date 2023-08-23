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  4. Николай ШАПАРЕНКО: «Несмотря на все перелеты, мы готовы завтра играть»
Лига конференций
23 августа 2023, 20:54 | Обновлено 23 августа 2023, 21:59
542
0

Николай ШАПАРЕНКО: «Несмотря на все перелеты, мы готовы завтра играть»

Хавбек «Динамо» – о матче против «Бешикташа» в Лиге конференций

23 августа 2023, 20:54 | Обновлено 23 августа 2023, 21:59
542
0
Николай ШАПАРЕНКО: «Несмотря на все перелеты, мы готовы завтра играть»
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Полузащитник украинского «Динамо» Николай Шапаренко поделился настроением в преддверии матча плей-офф Лиги конференции против турецкого «Бешикташа».

Как себя чувствуете после перелетов и переездов?

– Во-первых, хочу поздравить всех украинцев с Днем Знамени. Несмотря на все перелеты, мы готовы завтра играть и выкладываться на все сто процентов.

Уже чувствуете себя в Бухаресте, как дома?

– Да, сейчас это наша новая арена. На последнем матче здесь было много наших болельщиков, которые нас поддерживали. Надеюсь, что завтра, во время матча с «Бешикташем», будет так же.

Матч между «Динамо» и «Бешикташем» состоится в четверг, 24 августа, в румынском Бухаресте и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев Николай Шапаренко Бешикташ Лига конференций
Источник Динамомания
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