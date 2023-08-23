Николай ШАПАРЕНКО: «Несмотря на все перелеты, мы готовы завтра играть»

Полузащитник украинского «Динамо» Николай Шапаренко поделился настроением в преддверии матча плей-офф Лиги конференции против турецкого «Бешикташа».

– Как себя чувствуете после перелетов и переездов?

– Во-первых, хочу поздравить всех украинцев с Днем Знамени. Несмотря на все перелеты, мы готовы завтра играть и выкладываться на все сто процентов.

– Уже чувствуете себя в Бухаресте, как дома?

– Да, сейчас это наша новая арена. На последнем матче здесь было много наших болельщиков, которые нас поддерживали. Надеюсь, что завтра, во время матча с «Бешикташем», будет так же.

Матч между «Динамо» и «Бешикташем» состоится в четверг, 24 августа, в румынском Бухаресте и начнется в 21:00 по киевскому времени.