Николай ШАПАРЕНКО: «Несмотря на все перелеты, мы готовы завтра играть»
Хавбек «Динамо» – о матче против «Бешикташа» в Лиге конференций
Полузащитник украинского «Динамо» Николай Шапаренко поделился настроением в преддверии матча плей-офф Лиги конференции против турецкого «Бешикташа».
– Как себя чувствуете после перелетов и переездов?
– Во-первых, хочу поздравить всех украинцев с Днем Знамени. Несмотря на все перелеты, мы готовы завтра играть и выкладываться на все сто процентов.
– Уже чувствуете себя в Бухаресте, как дома?
– Да, сейчас это наша новая арена. На последнем матче здесь было много наших болельщиков, которые нас поддерживали. Надеюсь, что завтра, во время матча с «Бешикташем», будет так же.
Матч между «Динамо» и «Бешикташем» состоится в четверг, 24 августа, в румынском Бухаресте и начнется в 21:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Определился последний участник 1/8 финала Кубка Украины
Португальский форвард сделал ассист на 90+7 минуте