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Украина. Премьер лига
23 августа 2023, 20:57 | Обновлено 23 августа 2023, 21:20
1876
12

Мирча ЛУЧЕСКУ об игре с Бешикташем: «Бояться некого»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Бешикташем»

23 августа 2023, 20:57 | Обновлено 23 августа 2023, 21:20
1876
12
Мирча ЛУЧЕСКУ об игре с Бешикташем: «Бояться некого»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу дал пресс-конференцию перед матчем квалификации Лиги конференций против «Бешикташа».

– Мы сделали правильный выбор с Бухарестом. Зрители приходят на стадион и болеют за нас. Это очень хорошо, потому что мы давно играем на пустых стадионах и это сложно. В конце концов, футболисты играют для болельщиков. То, что они приходят – это помощь нашим игрокам.

– Матч с «Бешикташем» будет для вас особенным?

– У меня было два незабываемых года в «Бешикташе». Первый год был великолепным. Полное восхищение всем, что мы делали. Выиграли чемпионат с отрывом на первом месте. Побеждали и дома, и на выезде. Это был большой праздник для всех. Во втором году было полное разочарование. Мы лидировали с отрывом в десять очков, многие комментаторы говорили, что чемпионат уже неинтересен, он уже закончен. И в следующем туре мы проиграли 0:3 и заканчивали матч вшестером из-за удаления. В конце концов мы проиграли в чемпионате, отставая от первого места на два очка. Это было большое разочарование для всех. С «Бешикташем» меня еще связывает то, что часть моей зарплаты пошла на строительство нового стадиона. О «Галатасарае» у меня тоже остались приятные воспоминания. О болельщиках «Бешикташа» также могу сказать, что они особенные. Не только в Турции, но и в Европе ко мне подходят, целуют и жмут руку. У них так заведено. Независимо от того, что за кого болеет. Через год ты помнишь только хорошее, что у тебя было. Все остальное забывается.

Продолжая тему болельщиков – они в меру агрессивны. Все свои действия они направляют на поддержку своей любимой команды. Помню, когда был матч против «Лейпцига», своим свистом и криками они заставили игрока команды соперника уйти с поля. Он просто не смог выдержать этот шумовой эффект. Хочу пожелать нашим фанатам, чтобы завтра они перекрикивали болельщиков «Бешикташа». Нужно, чтобы было слышно только их. Украинские дети с их мамами не смогут перекричать турок. Поэтому нам нужна организованная поддержка. Жду, чтобы болельщики вели себя, как фанаты клуба, играющего в Европе.

– Не боитесь «Бешикташа», который уже давно не проигрывает?

– Бояться некого. Но «Бешикташ» имеет опытного тренера, которого я хорошо знаю. У них постоянно обновляется состав за счет хороших игроков из больших клубов. Окслейд-Чемберлен и Ребич еще могли бы играть в своих чемпионатах, но у них заканчивается контракт, поэтому они выбирают деньги и хороший уровень чемпионата. Этот момент делает чемпионат привлекательным. Для Турции берут игроков с именем и этим призывают болельщиков на трибуны. Поэтому мы нуждаемся в поддержке. У нас молодые игроки, других мы не можем себе позволить в силу ряда обстоятельств. Сейчас такой период, когда у них идет воспитание и рост. Они нуждаются в поддержке, чтобы показать свои личные качества.

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Мирча Луческу Динамо Киев Бешикташ Динамо - Бешикташ пресс-конференция
Источник Динамомания
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Комментарии 12
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d1927k
Боятись немає кого, окрім перельотів, переїздів, недосипу і втоми, забув сказати
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+2
PUMA
Можете минусовать,ваше право.Но почему то я уверен что Динамо не проиграет завтра как минимум
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+1
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Reineke
Дід впав в маразм
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0
nicksaf
А я считаю, что не надо сейчас ДК этих евроигр. Надо сосредоточиться на внутреннем календаре. Да и зачем зарабатывать евроочки (швейцарские франки) для ШД в групповой этап ЛЧ. Пусть ШД там играет, 7-1 от него никуда не уйдёт.
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-2
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roman75zpr
Хорошо бы, чтобы и после игры были такие бравые комментарии у Луческу
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-2
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