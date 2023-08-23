Мирча ЛУЧЕСКУ об игре с Бешикташем: «Бояться некого»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу дал пресс-конференцию перед матчем квалификации Лиги конференций против «Бешикташа».

– Мы сделали правильный выбор с Бухарестом. Зрители приходят на стадион и болеют за нас. Это очень хорошо, потому что мы давно играем на пустых стадионах и это сложно. В конце концов, футболисты играют для болельщиков. То, что они приходят – это помощь нашим игрокам.

– Матч с «Бешикташем» будет для вас особенным?

– У меня было два незабываемых года в «Бешикташе». Первый год был великолепным. Полное восхищение всем, что мы делали. Выиграли чемпионат с отрывом на первом месте. Побеждали и дома, и на выезде. Это был большой праздник для всех. Во втором году было полное разочарование. Мы лидировали с отрывом в десять очков, многие комментаторы говорили, что чемпионат уже неинтересен, он уже закончен. И в следующем туре мы проиграли 0:3 и заканчивали матч вшестером из-за удаления. В конце концов мы проиграли в чемпионате, отставая от первого места на два очка. Это было большое разочарование для всех. С «Бешикташем» меня еще связывает то, что часть моей зарплаты пошла на строительство нового стадиона. О «Галатасарае» у меня тоже остались приятные воспоминания. О болельщиках «Бешикташа» также могу сказать, что они особенные. Не только в Турции, но и в Европе ко мне подходят, целуют и жмут руку. У них так заведено. Независимо от того, что за кого болеет. Через год ты помнишь только хорошее, что у тебя было. Все остальное забывается.

Продолжая тему болельщиков – они в меру агрессивны. Все свои действия они направляют на поддержку своей любимой команды. Помню, когда был матч против «Лейпцига», своим свистом и криками они заставили игрока команды соперника уйти с поля. Он просто не смог выдержать этот шумовой эффект. Хочу пожелать нашим фанатам, чтобы завтра они перекрикивали болельщиков «Бешикташа». Нужно, чтобы было слышно только их. Украинские дети с их мамами не смогут перекричать турок. Поэтому нам нужна организованная поддержка. Жду, чтобы болельщики вели себя, как фанаты клуба, играющего в Европе.

– Не боитесь «Бешикташа», который уже давно не проигрывает?

– Бояться некого. Но «Бешикташ» имеет опытного тренера, которого я хорошо знаю. У них постоянно обновляется состав за счет хороших игроков из больших клубов. Окслейд-Чемберлен и Ребич еще могли бы играть в своих чемпионатах, но у них заканчивается контракт, поэтому они выбирают деньги и хороший уровень чемпионата. Этот момент делает чемпионат привлекательным. Для Турции берут игроков с именем и этим призывают болельщиков на трибуны. Поэтому мы нуждаемся в поддержке. У нас молодые игроки, других мы не можем себе позволить в силу ряда обстоятельств. Сейчас такой период, когда у них идет воспитание и рост. Они нуждаются в поддержке, чтобы показать свои личные качества.