Количество удалений в матче Кривбасса и Шахтера приблизилось к рекорду
Урожай красных «криворожско-донецких» карточек является одним из рекордных в УПЛ
В 4-м туре УПЛ в поединке «Кривбасса» с «Шахтером» (3:3) было показано три красных карточки: одну – игроку криворожского клуба и две – донецкого.
Это уже 22-е в УПЛ удаление в матчах «Шахтера» и «Кривбасса», в том числе 10-е у игроков «красно-белых».
Больше красных карточек в украинских чемпионатах зафиксировано было только в поединках грандов: «Шахтера» и «Динамо» – 23 удаления.
Пары клубов с наибольшим количеством удалений в Чемпионатах Украины (1992 – 21.08.2023):
|
К
|
Клуб – удаления
|
Соперник – удаления
|
Последнее удаление
|
24
|
Динамо – 14
|
Шахтер -10
|
16.10.2022
|
22
|
Кривбасс – 10
|
Шахтер -12
|
20.08.2023
|
14
|
Динамо – 2
|
Днепр – 12
|
02.11.2014
|
14
|
Ворскла – 6
|
Мариуполь – 8
|
12.11.2021
|
13
|
Ворскла – 7
|
Днепр – 6
|
11.05.2014
|
13
|
Днепр – 6
|
Металлист – 7
|
13.09.2014
|
13
|
Днепр – 8
|
Шахтер – 5
|
14.08.2015
|
13
|
Арсенал – 8
|
Динамо – 5
|
30.09.2018
|
12
|
Арсенал – 6
|
Металлург Д – 6
|
11.08.2013
|
12
|
Карпаты – 6
|
Металлург З – 6
|
27.04.2014
|
12
|
Карпаты – 8
|
Шахтер – 4
|
10.03.2019
|
12
|
Заря – 5
|
Мариуполь – 7
|
13.09.2020
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