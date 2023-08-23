Количество удалений в матче Кривбасса и Шахтера приблизилось к рекорду

В 4-м туре УПЛ в поединке «Кривбасса» с «Шахтером» (3:3) было показано три красных карточки: одну – игроку криворожского клуба и две – донецкого.

Это уже 22-е в УПЛ удаление в матчах «Шахтера» и «Кривбасса», в том числе 10-е у игроков «красно-белых».

Больше красных карточек в украинских чемпионатах зафиксировано было только в поединках грандов: «Шахтера» и «Динамо» – 23 удаления.

Пары клубов с наибольшим количеством удалений в Чемпионатах Украины (1992 – 21.08.2023):