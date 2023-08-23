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Украина. Премьер лига
23 августа 2023, 21:25 | Обновлено 23 августа 2023, 21:43
733
0

Количество удалений в матче Кривбасса и Шахтера приблизилось к рекорду

Урожай красных «криворожско-донецких» карточек является одним из рекордных в УПЛ

23 августа 2023, 21:25 | Обновлено 23 августа 2023, 21:43
733
0
Количество удалений в матче Кривбасса и Шахтера приблизилось к рекорду
ФК Кривбасс.

В 4-м туре УПЛ в поединке «Кривбасса» с «Шахтером» (3:3) было показано три красных карточки: одну – игроку криворожского клуба и две – донецкого.

Это уже 22-е в УПЛ удаление в матчах «Шахтера» и «Кривбасса», в том числе 10-е у игроков «красно-белых».

Больше красных карточек в украинских чемпионатах зафиксировано было только в поединках грандов: «Шахтера» и «Динамо» – 23 удаления.

Пары клубов с наибольшим количеством удалений в Чемпионатах Украины (1992 – 21.08.2023):

К

Клуб – удаления

Соперник – удаления

Последнее удаление

24

Динамо – 14

Шахтер -10

16.10.2022

22

Кривбасс – 10

Шахтер -12

20.08.2023

14

Динамо – 2

Днепр – 12

02.11.2014

14

Ворскла – 6

Мариуполь – 8

12.11.2021

13

Ворскла – 7

Днепр – 6

11.05.2014

13

Днепр – 6

Металлист – 7

13.09.2014

13

Днепр – 8

Шахтер – 5

14.08.2015

13

Арсенал – 8

Динамо – 5

30.09.2018

12

Арсенал – 6

Металлург Д – 6

11.08.2013

12

Карпаты – 6

Металлург З – 6

27.04.2014

12

Карпаты – 8

Шахтер – 4

10.03.2019

12

Заря – 5

Мариуполь – 7

13.09.2020

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Источник УПЛ
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