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Лига конференций
23 августа 2023, 20:33 | Обновлено 23 августа 2023, 21:58
475
1

Матч Динамо и Бешикташа будут обслуживать арбитры из Англии и Австралии

Рефери матча Лиги конференций назначен Даррен Ингленд

23 августа 2023, 20:33 | Обновлено 23 августа 2023, 21:58
475
1
Матч Динамо и Бешикташа будут обслуживать арбитры из Англии и Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Даррен Ингленд

УЕФА назначил на матч плей-оф Лиги конференций между украинским «Динамо» и турецким «Бешикташем» арбитров из Англии и Австралии.

Рефери встречи будет Даррен Ингленд, его ассистентами — Саймон Беннетт и Дэниел Робетен, четвертым арбитром — Джон Брукс.

С системой видеоповтора VAR будут работать австралиец Джарред Гэван Джайлетт и его помощник Нил Дэйвис из Англии.

Матч между «Динамо» и «Бешикташем» пройдет в румынском Бухаресте в четверг, 24 августа, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Лига конференций судейские назначения Динамо Киев Бешикташ Даррен Ингленд
Источник УЕФА
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Опять Австралия. Будут судейские ляпы наверно..
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