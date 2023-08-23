Лига конференций23 августа 2023, 20:33 | Обновлено 23 августа 2023, 21:58
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Матч Динамо и Бешикташа будут обслуживать арбитры из Англии и Австралии
Рефери матча Лиги конференций назначен Даррен Ингленд
23 августа 2023, 20:33 | Обновлено 23 августа 2023, 21:58
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УЕФА назначил на матч плей-оф Лиги конференций между украинским «Динамо» и турецким «Бешикташем» арбитров из Англии и Австралии.
Рефери встречи будет Даррен Ингленд, его ассистентами — Саймон Беннетт и Дэниел Робетен, четвертым арбитром — Джон Брукс.
С системой видеоповтора VAR будут работать австралиец Джарред Гэван Джайлетт и его помощник Нил Дэйвис из Англии.
Матч между «Динамо» и «Бешикташем» пройдет в румынском Бухаресте в четверг, 24 августа, и начнется в 21:00 по киевскому времени.
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