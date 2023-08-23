Ливерпулю не удалось подписать молодого полузащитника
«Флуминенсе» не продал «красным» опорника Андре
«Флуминенсе» отклонил предложение «Ливерпуля» о покупке опорного полузащитника сборной Бразилии.
Как информация ESPN, бразильский клуб отклонил предложение английской команды по 22-летнему Андре Нето за 30 миллионов евро.
Руководство «Флуминенсе» дало понять «Ливерпулю», что не отпустит футболиста до конца года, даже если будет сделано более крупное предложение.
Ожидается, что в январе подопечные Клоппа вернутся к идеи покупки футболиста.
Напомним ранее красные продали своего основного опорного полузащитника Фабиньо в саудовский клуб «Аль-Иттихад».
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