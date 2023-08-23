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Англия
23 августа 2023, 22:19 | Обновлено 23 августа 2023, 22:51
222
1

Ливерпулю не удалось подписать молодого полузащитника

«Флуминенсе» не продал «красным» опорника Андре

23 августа 2023, 22:19 | Обновлено 23 августа 2023, 22:51
222
1
Ливерпулю не удалось подписать молодого полузащитника
ESPN.com. Андре Нето

«Флуминенсе» отклонил предложение «Ливерпуля» о покупке опорного полузащитника сборной Бразилии.

Как информация ESPN, бразильский клуб отклонил предложение английской команды по 22-летнему Андре Нето за 30 миллионов евро.

Руководство «Флуминенсе» дало понять «Ливерпулю», что не отпустит футболиста до конца года, даже если будет сделано более крупное предложение.

Ожидается, что в январе подопечные Клоппа вернутся к идеи покупки футболиста.

Напомним ранее красные продали своего основного опорного полузащитника Фабиньо в саудовский клуб «Аль-Иттихад».

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Ливерпуль Флуминенсе чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы Андре Нето
Источник ESPN
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