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Англия
01 августа 2023, 06:23 | Обновлено 01 августа 2023, 06:37
570
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фабиньо держит тигра на цепи. Аль-Иттихад представил новичка

Клуб высмеял слухи о якобы срыве трансфера из-за запрета въезда собак

01 августа 2023, 06:23 | Обновлено 01 августа 2023, 06:37
570
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фабиньо держит тигра на цепи. Аль-Иттихад представил новичка
ФК Аль-Иттихад. Фабиньо

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» официально сообщил о трансфере из английского «Ливерпуля» бразильского хавбека Фабиньо.

В видео клуб высмеивает слухи о якобы срыве трансфера в связи с запретом въезда его собак в Саудовскую Аравию.

Затем в кадре появляется сам Фабиньо, который держит на цепи тигра. Символично, потому что прозвище клуба – Тигры.

По неофициальным данным, «Ливерпуль» получил от саудитов за трансфер 45 млн евро, хавбек подписал контракт на 3 года, а его зарплата будет составлять 25 млн евро за сезон.

В прошедшем сезоне 29-летний бразилец за «Ливерпуль» провел 49 матчей и сделал 2 ассиста, если учитывать все турниры.

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Ливерпуль трансферы Фабиньо Аль-Иттихад трансферы АПЛ собака
Источник Twitter
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