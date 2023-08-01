ОФИЦИАЛЬНО. Фабиньо держит тигра на цепи. Аль-Иттихад представил новичка

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» официально сообщил о трансфере из английского «Ливерпуля» бразильского хавбека Фабиньо.

В видео клуб высмеивает слухи о якобы срыве трансфера в связи с запретом въезда его собак в Саудовскую Аравию.

Затем в кадре появляется сам Фабиньо, который держит на цепи тигра. Символично, потому что прозвище клуба – Тигры.

По неофициальным данным, «Ливерпуль» получил от саудитов за трансфер 45 млн евро, хавбек подписал контракт на 3 года, а его зарплата будет составлять 25 млн евро за сезон.

В прошедшем сезоне 29-летний бразилец за «Ливерпуль» провел 49 матчей и сделал 2 ассиста, если учитывать все турниры.