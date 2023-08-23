Днепр-1 остался в меньшинстве на 8-й минуте матча против Спартака Трнава

Украинский «Днепр-1» уже в начале матча плей-офф Лиги конференций против словацкого «Спартака Трнава» остался в меньшинстве.

На 8-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник гостей Эдуард Сарапий. Украинец с нарушением правил остановил выход один на один Марко Джуричина.

Сначала рефери встречи Юджин Джая показал Сарапию желтую карточку, однако после просмотра VAR изменил свое решение на удаление. Таким образом, «Днепр-1» 82 минуты встречи проведет в меньшинстве.