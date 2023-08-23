Лига конференций23 августа 2023, 20:00 |
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Днепр-1 остался в меньшинстве на 8-й минуте матча против Спартака Трнава
Удаление получил Эдуард Сарапий
23 августа 2023, 20:00 |
1607
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Украинский «Днепр-1» уже в начале матча плей-офф Лиги конференций против словацкого «Спартака Трнава» остался в меньшинстве.
На 8-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник гостей Эдуард Сарапий. Украинец с нарушением правил остановил выход один на один Марко Джуричина.
Сначала рефери встречи Юджин Джая показал Сарапию желтую карточку, однако после просмотра VAR изменил свое решение на удаление. Таким образом, «Днепр-1» 82 минуты встречи проведет в меньшинстве.
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