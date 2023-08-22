В среду, 23 августа «Днепр-1» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций на выезде сыграет против словацкого «Спартака» из Трнавы. Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

«Днепр-1» подходит к матчам со «Спартаком» в максимально плохом состоянии. В семи официальных матчах сезона команда одержала лишь одну, и то неубедительную победу – в УПЛ со счетом 2:1 над «Полесьем», которое с 20-й минуты играло в меньшинстве.

Кризис был очевиден и по результатам, и по содержанию игры, и завершился довольно закономерно – отставкой главного тренера Александра Кучера, который ушел следом за Евгением Красниковым. Конечно, можно говорить о том, что команде приходится непросто после продажи лидера, Артема Довбика, однако игровые проблемы у «Днепра-1» были и до его ухода. А уход Довбика лишь показал отсутствие у Кучера идей о том, как строить игру команды без ключевого форварда.