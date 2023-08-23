Снигур зачехлила ракетку после первого матча в квалификации US Open
Дарья проиграла сопернице из Великобритании
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США.
В первом раунде отбора украинка проиграла Юрико Миядзаки из Великобритании (№199 WTA).
US Open. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Юрико Миядзаки (Великобритания) – 3:6, 2:6
Это была первая встреча теннисисток.
В прошлом году Снигур удалось пройти квалификацию и обыграть в первом круге экс-первую ракетку мира Симону Халеп.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Валерии Савиных.
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