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  4. Снигур зачехлила ракетку после первого матча в квалификации US Open
US Open
23 августа 2023, 19:44 | Обновлено 23 августа 2023, 19:45
463
4

Снигур зачехлила ракетку после первого матча в квалификации US Open

Дарья проиграла сопернице из Великобритании

23 августа 2023, 19:44 | Обновлено 23 августа 2023, 19:45
463
4
Снигур зачехлила ракетку после первого матча в квалификации US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинка проиграла Юрико Миядзаки из Великобритании (№199 WTA).

US Open. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Юрико Миядзаки (Великобритания) – 3:6, 2:6

Это была первая встреча теннисисток.

В прошлом году Снигур удалось пройти квалификацию и обыграть в первом круге экс-первую ракетку мира Симону Халеп.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Валерии Савиных.

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Дарья Снигур Юрико Миядзаки US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Sashamar
От повне відчуття, що Снігур грає просто в своє задоволення. Як Вінус. Тільки Вінус 43, і вона вже досягла всього, коли Снігур ще не народилась, а Дарині вдвічі менше, але бажання прогресувати нема. Вийде (несподівано ITF100), добре, не вийде, то й не треба.
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0
Andrian Harandzha
Щоб триматись в топ - 200, Снігур досить буде раз в рік обігрувати когось з топ 10.
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0
naverland
Хорошая техника, терпеливая, но физика ужас просто, она ж не двигается вообще.
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-1
naverland
Хорошая техника, терпеливая, но физика ужас просто, она ж не двигается вообще.
Ответить
-1
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