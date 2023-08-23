Снигур зачехлила ракетку после первого матча в квалификации US Open

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинка проиграла Юрико Миядзаки из Великобритании (№199 WTA).

US Open. Первый круг квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Юрико Миядзаки (Великобритания) – 3:6, 2:6

Это была первая встреча теннисисток.

В прошлом году Снигур удалось пройти квалификацию и обыграть в первом круге экс-первую ракетку мира Симону Халеп.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Валерии Савиных.