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Лига конференций
23 августа 2023, 20:01 | Обновлено 23 августа 2023, 20:02
300
0

Журналист: «В матче Динамо» и Бешикташа будет ничья»

Украинский журналист прогнозирует ничейный результат в матче киевлян и стамбульцев

23 августа 2023, 20:01 | Обновлено 23 августа 2023, 20:02
300
0
Журналист: «В матче Динамо» и Бешикташа будет ничья»
ФК Динамо

Футбольный журналист Игорь Цыганык поделился своим прогнозом на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между киевским «Динамо» и турецким «Бешикташем», который состоится в Бухаресте.

«Тяжело будет «Динамо». «Бешикташ» очень солидно усилил свой состав, в общем, команда лучше укомплектована. Тем не менее, на старте сезона турки пока сыгрываются постепенно, стартовали в собственном первенстве не слишком убедительно.

Думаю, что в Бухаресте мы увидим ничью. Для «бело-синих» главной задачей на первый поединок будет не проиграть, как мне кажется. Если киевляне устоят в первой игре, то в Стамбуле будут шансы.

Предполагаю, что «Динамо» сыграет максимально закрыто, осторожно, особенно нужно осмотрительно сыграть в центре защиты, где заметны проблемы в предыдущих встречах. Я даже рискну поставить на точный счёт — 0:0», — сказал журналист.

Матч киевского «Динамо» и «Бешикташа» пройдет завтра, 24 августа, и начнется в 20:00.

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Динамо Киев Бешикташ Лига конференций Игорь Цыганык Динамо - Бешикташ прогнозы журналистов
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