Славия Прага – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая встреча состоится 24 августа, начало в 20:00 по Киеву
В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы «Заря» встретится со «Славией» из Праги. Первый матч состоится в Чехии в четверг, 24 августа на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.
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«Славия» на пути в раунд плей-офф прошла «Днепр-1», «Заря» стартует с этого этапа квалификации.
Отметим, что победитель двухматчевого противостояния пройдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравшая команда вылетит в групповой этап Лиги конференций, поэтому особой горечи от поражения точно не будет.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» Трнава – «Днепр-1».
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Униан» и на ютуб-канале FootballHub.
Славия Прага – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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