Лига Европы23 августа 2023, 19:01 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Славия Прага – Заря
Первая встреча состоится 24 августа, начало в 20:00 по Киеву
23 августа 2023, 19:01 |
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В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы «Заря» встретится со «Славией» из Праги. Первый матч состоится в Чехии в четверг, 24 августа на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Униан» и на ютуб-канале FootballHub.
Славия Прага – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
«Славия» на пути в раунд плей-офф прошла «Днепр-1», «Заря» стартует с этого этапа квалификации.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Славия» Прага – «Заря».
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