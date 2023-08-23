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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Славия Прага – Заря
Лига Европы
23 августа 2023, 19:01 |
667
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Славия Прага – Заря

Первая встреча состоится 24 августа, начало в 20:00 по Киеву

23 августа 2023, 19:01 |
667
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Славия Прага – Заря
ФК Заря Луганск

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы «Заря» встретится со «Славией» из Праги. Первый матч состоится в Чехии в четверг, 24 августа на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Униан» и на ютуб-канале FootballHub.

Славия Прага – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

«Славия» на пути в раунд плей-офф прошла «Днепр-1», «Заря» стартует с этого этапа квалификации.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Славия» Прага – «Заря».

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Источник Sport.ua
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