Спартак Трнава – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 23 августа, состоится первый поединок 4-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся словацкий «Спартак» Трнава и «Днепр-1». Ответный матч пройдет 31 августа.

Стартовые составы команд:

«Спартак» Трнава: Ткач, Коштрна, Штетина, Коша, Микович, Буката, Желькович, Прохазка, Офори, Джуричин, Даниэль.

«Днепр-1»: Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Горбунов, Леднев, Гуцуляк.

Игра состоится в Трнаве на стадионе Антона Малатинского, начало – в 19:30.