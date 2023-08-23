Спартак Трнава – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций начнется 23 августа в 19:30
Сегодня, 23 августа, состоится первый поединок 4-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся словацкий «Спартак» Трнава и «Днепр-1». Ответный матч пройдет 31 августа.
Стартовые составы команд:
«Спартак» Трнава: Ткач, Коштрна, Штетина, Коша, Микович, Буката, Желькович, Прохазка, Офори, Джуричин, Даниэль.
«Днепр-1»: Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Горбунов, Леднев, Гуцуляк.
Игра состоится в Трнаве на стадионе Антона Малатинского, начало – в 19:30.
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