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Лига конференций
23 августа 2023, 18:34 | Обновлено 23 августа 2023, 18:39
1129
0

Спартак Трнава – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций начнется 23 августа в 19:30

23 августа 2023, 18:34 | Обновлено 23 августа 2023, 18:39
1129
0
Спартак Трнава – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 23 августа, состоится первый поединок 4-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся словацкий «Спартак» Трнава и «Днепр-1». Ответный матч пройдет 31 августа.

Стартовые составы команд:

«Спартак» Трнава: Ткач, Коштрна, Штетина, Коша, Микович, Буката, Желькович, Прохазка, Офори, Джуричин, Даниэль.

«Днепр-1»: Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Горбунов, Леднев, Гуцуляк.

Игра состоится в Трнаве на стадионе Антона Малатинского, начало – в 19:30.

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Спартак Трнава Днепр-1 Спартак Трнава - Днепр-1 стартовые составы
Источник Sport.ua
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