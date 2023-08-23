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Англия
23 августа 2023, 17:50 | Обновлено 23 августа 2023, 17:55
2652
0

7 красоток-спутниц футболистов, которые прибыли покорять АПЛ

Конкуренция на Туманном Альбионе растет не только на футбольных полях…

23 августа 2023, 17:50 | Обновлено 23 августа 2023, 17:55
2652
0
7 красоток-спутниц футболистов, которые прибыли покорять АПЛ
Instagram. Манор Соломон и его девушка

Нынешним летом клубы английской Премьер-лиги привычно много и со вкусом тратятся на трансферном рынке с единой целью – как можно лучше усилить состав в преддверии очередной затяжной и интенсивной кампании, которая для кого-то ознаменуется битвой за чемпионство, кому-то принесет еврокубковые путевки, но также традиционно определит и трех главных неудачников, которые будут вынуждены отправиться на «искупление грехов» в Чемпионшип.

Впрочем, пока оптимизм преобладает у подавляющего большинства команд и их болельщиков. А раз так, то давайте сфокусируемся на прекрасном – а именно: красотках, которые являются спутницами по жизни для футболистов-новичков клубов английской Премьер-лиги.

Лаура Род Сондергард

Очаровательная Лаура Сондергард является девушкой новобранца Манчестер Юнайтед Расмуса Хойлунда. Как и экс-форвард Аталанты она родом из Дании, и о ней самой известно не так много.

Перебраться в Англию Сондергард и Хойлунду посчастливилось в результате сделки, которая обошлась казне Манчестер Юнайтед в 75 миллионов евро. Теперь от Расмуса ждут больших голевых достижений на Олд Траффорд, а Лаура будет призвана скрасить быт датчанина в новой стране и помочь ему как можно быстрее и безболезненнее адаптироваться к иным реалиям.

Впервые Лаура поделилась совместным снимком с Расмусом в марте нынешнего года. Тогда Хойлунд отличился хет-триком в поединке национальных сборных Дании и Финляндии (3:1), а девушка расцеловала своего героя, снабдив фотографии подписью: «Так горжусь тобой».

София Тоач

24-летняя мексиканская красавица София Тоач является подругой 25-летнего опорного полузащитника сборной Мексики Эдсона Альвареса, который нынешним летом за 38 миллионов евро перебрался из Аякса в Вест Хэм.

Известно, что молодые люди начали отношения еще в 2018 году, когда Альварес выступал за мексиканскую Америку. Спустя год хавбек за 15 миллионов евро был продан Аяксу, однако какое-то время паре пришлось поддерживать отношения на расстоянии, или встречаться на нейтральной территории. Все дело в том, что по законам Нидерландов София не могла переехать на постоянное место жительства к Эдсону, так как была несовершеннолетней.

Сейчас у Софии и Эдсона все прекрасно, и они вместе готовы к новой главе в их совместной жизни, которой однозначно станет переезд в город возможностей – Лондон…

Дана Вошина

Дана Вошина наверняка имеет определенную известность и в кругах украинских футбольных болельщиков. Эта девушка с 2018 года состоит в романтических отношениях с израильским футболистом Манором Соломоном. Встречаться они начали еще когда вингер выступал за Маккаби из Петах-Тиквы, а очень скоро Вошина вместе со своим возлюбленным перебралась в Украину, где Манор получил выгодный контракт от Шахтера. «Горнякам» трансфер израильтянина тогда обошелся в 6 миллионов евро.

Когда в феврале минувшего года началась полномасштабная фаза российско-украинской войны, Соломон вместе с рядом других легионеров Шахтера покинул страну. До конца сезона-2022/23 Манор сидел без дела, а летом, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА, приостановил действие трудового соглашения с «горняками» и подписал временный контракт с Фулхэмом. Тогда же вслед за Соломоном в Лондон переехала и Вошина.

Впрочем, именно этим летом Соломон уже на полноценной основе стал игроком клуба английской Премьер-лиги – Манор подписал пятилетний контракт с Тоттенхэмом, и теперь вместе с Даной, которая сопровождала своего любимого на церемонии представления в качестве новичка «шпор», они продолжат обустраиваться и вить свое семейное гнездышко в одном из наиболее привлекательных для жизни городов планеты.

Миа Риган

20-летняя британская модель Миа Риган является девушкой Ромео Бекхэма, который, в свою очередь, куда более известен, как сын легенды Манчестер Юнайтед, Реала и сборной Англии Дэвида Бекхэма.

Еще в январе нынешнего года Ромео Бекхэм на правах аренды перебрался из Интер Майами, совладельцем которого является его отец, в английский Брентфорд, где выступал за вторую команду. Действующий на позиции правого вингера 20-летний футболист, очевидно, приглянулся руководству "пчел", и те решили нынешним летом оформить с Ромео полноценный контракт. Что правда, непродолжительный – всего на один год.

Впрочем, Миа Риган пока является куда более известной и популярной фигурой, нежели ее парень. В Instagram у девушки более 700 тысяч подписчиков, и ее можно смело называть молодой королевой социальных сетей. Известно, что пара живет светской жизнью, как и родители Ромео, а потому высока вероятность того, что звездная мама Бекхэма-младшего Виктория, которая ранее была солисткой популярной группы Spice Girls, хорошо воспримет выбор своего сына, если тот решит завязать с холостяцкой жизнью и позовет Мию замуж.

Фабия Лусия Валерия

В августе нынешнего года в Премьер-лигу вернулся экс-правый защитник сборной Англии U-21 Макс Эронз, который является воспитанником Норвича. Вместе с «канарейками» футболист два сезона провел на уровне АПЛ (2019/20 и 2021/22), причем будучи неизменно ключевой фигурой для своей команды. Однако Норвич не смог быстро вернуться в элиту, а потому неудивительно, что Эронз попросился на трансфер и за 8 миллионов евро перебрался в Борнмут.

Подбадривать и вдохновлять на новом месте работы Эронза будет его звездная подруга горячая блондинка Фабия Лусия Валерия – известная в Британии модель и инфлюэнсер. Девушка имеет огромную базу подписчиков в социальных сетях – например, в TikTok ее контент собирает порядка полумиллиона просмотров.

Фабия чаще всего публикует в Instagram фотографии, демонстрирующие ее гламурный образ жизни, в том числе дорогостоящие дизайнерские сумки, платья и, конечно же, роскошный отдых.

Фанни Гечек

21-летняя Фанни Гечек, родившаяся в Будапеште, является моделью и подругой летнего новобранца Ливерпуля Доминика Собослая, который был приобретен «красными» из Лейпцига за 70 миллионов евро.

Девушка недавно получила высшее образование в области управления маркетингом, а до этого также, как и ее парень, активно занималась профессиональным спортом. С 2017 по 2019 годы симпатичная блондинка выступала на турнирах ITF – второго по значимости женского профессионального теннисного тура.

В настоящий же момент Гечек завязала с теннисом и ей, кажется, вполне достаточно того, что профессиональный спорт рядом олицетворяет ее избранник – 22-летний Доминик, в активе которого уже 32 матча и 7 голов за национальную сборную Венгрии.

Джулия Пасторе

Очаровательная 24-летняя итальянка Джулия Пасторе – настоящая модница, которая в Instagram не устает хвастаться перед своими подписчиками, а ее девизом по жизни является фраза: «Плохое настроение не сочетается с моим нарядом».

Девушка имеет собственную компанию по продаже одежды - Juliette.24Club. Пасторе модифицирует подержанные вещи, придавая им новое направление и стиль, после чего охотно делится фотографиями «творений» в соцсетях, а многие из них впоследствии выставляет на продажу.

С 2019 года Джулия Пасторе встречается с опорным полузащитником Сандро Тонали. Их роман начинался еще тогда, когда молодой хавбек играл в родной для него Брешии. Впоследствии пара вместе перебралась в Милан, где Сандро играл за местных «россонери», а летом нынешнего года Тонали за 64 миллиона евро выкупил Ньюкасл, которому предстоит впервые за два десятилетия вновь сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов.

Интересно, что в 2021 году, как сообщают итальянские источники, Джулия и Сандро ненадолго прерывали отношения, но вскоре их роман продолжился и сейчас они выглядят очень счастливыми вместе.

Текст: meta.ua/sport

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Английская Премьер-лига девушки Манор Соломон Расмус Хойлунд Эдсон Альварес Ромео Бекхэм Доминик Собослаи Макс Эронз Сандро Тонали выбор редакции lifestyle пятницо фото чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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