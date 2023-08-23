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Испания
23 августа 2023, 16:46 | Обновлено 23 августа 2023, 16:47
403
0

Барселона не хочет отпускать молодого полузащитника

Барселона отклонила предложения по Эззалзули минимум от четырех клубов

23 августа 2023, 16:46 | Обновлено 23 августа 2023, 16:47
403
0
Барселона не хочет отпускать молодого полузащитника
Twitter (Фабрицио Романо). Абде Эззалзули

Испанская «Барселона» не намерена отпускать своего полузащитника Абде Эззалзули, сообщает Фабрицио Романо.

У «Барселоны» были предложения по поводу 21-летнего марокканца не менее, чем от четырех клубов. Все их каталонцы отклонили — оставить Эззалзули в команде хочет лично главный тренер Хави.

В нынешнем сезоне Абде Эззалзули в составе «Барселоны» сыграл два матча.

Напомним, что в «Барселоне» отказались от завтраков и обедов для игроков резервной команды.

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Барселона Абде Эззалзули Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
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