Испания23 августа 2023, 16:46 | Обновлено 23 августа 2023, 16:47
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Барселона не хочет отпускать молодого полузащитника
Барселона отклонила предложения по Эззалзули минимум от четырех клубов
23 августа 2023, 16:46 | Обновлено 23 августа 2023, 16:47
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Испанская «Барселона» не намерена отпускать своего полузащитника Абде Эззалзули, сообщает Фабрицио Романо.
У «Барселоны» были предложения по поводу 21-летнего марокканца не менее, чем от четырех клубов. Все их каталонцы отклонили — оставить Эззалзули в команде хочет лично главный тренер Хави.
В нынешнем сезоне Абде Эззалзули в составе «Барселоны» сыграл два матча.
Напомним, что в «Барселоне» отказались от завтраков и обедов для игроков резервной команды.
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