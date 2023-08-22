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Испания
22 августа 2023, 14:26 | Обновлено 22 августа 2023, 14:31
653
1

Все ради бюджета. Барселона отменила питание у дубля

Каталонцы решили сэкономить на молодежи

22 августа 2023, 14:26 | Обновлено 22 августа 2023, 14:31
653
1
Все ради бюджета. Барселона отменила питание у дубля
Getty Images/Global Images Ukraine

В «Барселоне» принято решение отменить завтраки и обеды для игроков резервной команды.

Клуб отказался от услуг кейтеринговой службы, которая отвечала за питание резерва «сине-гранатовых».

Сообщается, что до этого футболисты команда «Барселона Атлетик», которую тренирует Рафаэль Маркес, после тренировки могли остаться на завтрак или обед в «Ла Масии» – клубной базе. Это было необязательно, но клуб оказывал такую услугу. Теперь этого не будет.

В клубе уверены, что это были неоправданные расходы, так как не все футболисты оставались кушать.

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Источник Relevo
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Иван Качура
Будуть харчуватися каталонським духом.
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