Все ради бюджета. Барселона отменила питание у дубля

В «Барселоне» принято решение отменить завтраки и обеды для игроков резервной команды.

Клуб отказался от услуг кейтеринговой службы, которая отвечала за питание резерва «сине-гранатовых».

Сообщается, что до этого футболисты команда «Барселона Атлетик», которую тренирует Рафаэль Маркес, после тренировки могли остаться на завтрак или обед в «Ла Масии» – клубной базе. Это было необязательно, но клуб оказывал такую услугу. Теперь этого не будет.

В клубе уверены, что это были неоправданные расходы, так как не все футболисты оставались кушать.