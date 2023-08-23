Кепа в порядке. Конкурентом Лунина очень довольны в Реале
Испанец хорошо проявляет себя на тренировках
Конкурент Андрея Лунина в борьбе за позицию основного вратаря в «Реале» Кепа Аррисабалага отлично проявляет себя на тренировках команды. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, тренерский штаб Карло Анчелотти очень доволен работой и навыками 28-летнего испанского голкипера. Его игровые характеристики полностью соответствуют тому, чего от него ожидали.
Кепа имеет отличные шансы выйти в основе «Реала» уже 25 августа в матче третьего тура Ла Лиги против «Сельты». Ранее уже сообщалось о том, что именно Аррисабалага планируется на роль основного вратаря «Реала» в нынешнем сезоне.
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