Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Иракли АЗАРОВ: «Поддерживаю Украину и буду делать все для Шахтера»
Украина. Премьер лига
23 августа 2023, 14:18 |
39
0

Иракли АЗАРОВ: «Поддерживаю Украину и буду делать все для Шахтера»

Новичок «Шахтера» – о своем переходе

23 августа 2023, 14:18 |
39
0
Иракли АЗАРОВ: «Поддерживаю Украину и буду делать все для Шахтера»
ФК Шахтер. Иракли Азаров

Защитник сборной Грузии Иракли Азаров прокомментировал свой переход в донецкий «Шахтер»:

– Когда впервые узнал, что тобой интересуется «Шахтер», какие у тебя были мысли и что стало ключевым в принятии предложения дончан?
– Прежде всего, здесь играет мой друг Георгий Гочолеишвили, я знаю его очень долго. Также на мое решение повлияло желание играть в Лиге чемпионов и развиваться, ведь я знаю, что «Шахтер» имеет большую историю и может предложить много возможностей. Поэтому я приложу максимум усилий в работе с командой, чтобы продолжать движение вперед.

– Кстати, о Георгии Гочолеишвили. Что он тебе рассказывал перед трансфером?
– Когда он узнал о заинтересованности со стороны «Шахтера», то позвонил мне и рассказал, какая здесь сейчас ситуация. Я поговорил со своей семьей, с друзьями, женой, и было принято решение приехать сюда, в мой новый дом.

– Следил ли ты за матчами «Шахтера»? Что можешь сказать о команде?
– Я знаю, что пришел новый тренер, поэтому, считаю, мы будем очень сильной командой. Будем становиться лучше с каждым днем, с каждой игрой. По моему мнению, мы сделаем все возможное.

– Какими своими сильными качествами ты можешь помочь команде?
– Думаю, что самым большим плюсом у меня есть техника, однако немного надо подтянуть физическую форму. Но я здесь именно для этого – становиться лучше с каждым днем.

– Тот факт, что на поле с Георгием Гочолеишвили вы хорошо знаете друг друга, поможет тебе быстрее адаптироваться?
– Конечно, роль Георгия в моей адаптации будет очень значительной, ведь он здесь уже семь или восемь месяцев и поможет мне.

– Под каким номером будешь играть и почему?
– В «Шахтере» буду иметь номер 16. Я начинал свою профессиональную футбольную карьеру под этим номером в «Динамо» (Тбилиси), поэтому здесь продолжу играть под ним.

– Не боялся ехать в Украину, где сейчас идет полномасштабная война?
– Да, были опасения, но Георгий рассказал мне о ситуации в Украине. Я знаю, что опасность есть, что люди не могут жить нормальной жизнью. Но клуб заботится о нашей безопасности. Конечно, я поддерживаю Украину и буду делать для «Шахтера» и своей новой семьи все, что в моих силах.

– У нас очень много украинских болельщиков, возможно, ты хотел бы им что-то сказать?
– Вперед, Украина! Слава героям! Слава Украине!

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Источник ФК Шахтер Донецк
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