Иракли АЗАРОВ: «Поддерживаю Украину и буду делать все для Шахтера»

Защитник сборной Грузии Иракли Азаров прокомментировал свой переход в донецкий «Шахтер»:

– Когда впервые узнал, что тобой интересуется «Шахтер», какие у тебя были мысли и что стало ключевым в принятии предложения дончан?

– Прежде всего, здесь играет мой друг Георгий Гочолеишвили, я знаю его очень долго. Также на мое решение повлияло желание играть в Лиге чемпионов и развиваться, ведь я знаю, что «Шахтер» имеет большую историю и может предложить много возможностей. Поэтому я приложу максимум усилий в работе с командой, чтобы продолжать движение вперед.

– Кстати, о Георгии Гочолеишвили. Что он тебе рассказывал перед трансфером?

– Когда он узнал о заинтересованности со стороны «Шахтера», то позвонил мне и рассказал, какая здесь сейчас ситуация. Я поговорил со своей семьей, с друзьями, женой, и было принято решение приехать сюда, в мой новый дом.

– Следил ли ты за матчами «Шахтера»? Что можешь сказать о команде?

– Я знаю, что пришел новый тренер, поэтому, считаю, мы будем очень сильной командой. Будем становиться лучше с каждым днем, с каждой игрой. По моему мнению, мы сделаем все возможное.

– Какими своими сильными качествами ты можешь помочь команде?

– Думаю, что самым большим плюсом у меня есть техника, однако немного надо подтянуть физическую форму. Но я здесь именно для этого – становиться лучше с каждым днем.

– Тот факт, что на поле с Георгием Гочолеишвили вы хорошо знаете друг друга, поможет тебе быстрее адаптироваться?

– Конечно, роль Георгия в моей адаптации будет очень значительной, ведь он здесь уже семь или восемь месяцев и поможет мне.

– Под каким номером будешь играть и почему?

– В «Шахтере» буду иметь номер 16. Я начинал свою профессиональную футбольную карьеру под этим номером в «Динамо» (Тбилиси), поэтому здесь продолжу играть под ним.

– Не боялся ехать в Украину, где сейчас идет полномасштабная война?

– Да, были опасения, но Георгий рассказал мне о ситуации в Украине. Я знаю, что опасность есть, что люди не могут жить нормальной жизнью. Но клуб заботится о нашей безопасности. Конечно, я поддерживаю Украину и буду делать для «Шахтера» и своей новой семьи все, что в моих силах.

– У нас очень много украинских болельщиков, возможно, ты хотел бы им что-то сказать?

– Вперед, Украина! Слава героям! Слава Украине!