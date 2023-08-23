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Лига конференций
23 августа 2023, 11:19 | Обновлено 23 августа 2023, 11:34
1147
1

Днепр-1 готовится к матчу со Спартаком без четырех травмированных

Сегодня вечером днепряне стартуют в третьем еврокубке за месяц

23 августа 2023, 11:19 | Обновлено 23 августа 2023, 11:34
1147
1
Днепр-1 готовится к матчу со Спартаком без четырех травмированных
ФК Днепр-1. Доминго Бланко

Как стало известно Sport.ua, в первом матче плей-офф Лиги конференций со словацким «Спартаком» вице-чемпиону Украины не смогут помочь вратарь Евгений Волынец, защитник Владимир Адамюк, а также полузащитники Доминго Бланко и Максим Третьяков. Все они травмированы. Также в расположении команды отсутствует форвард Маркос Андре, не заявленный на еврокубковые матчи.

Остальные футболисты, включая восстановившегося после травмы защитника/полузащитника Дениса Мирошниченко, в строю. Из-за мышечного повреждения летний новичок клуба пропустил оба матча со «Славией» в квалификации Лиги Европы.

Из молодежи, еще недавно игравшей за команду U19, к поединку со «Спартаком» готовится только нападающий Даниэль Кивинда.

Матч раунда плей-офф Лиги конференций «Спартак» (Словакия) — «Днепр-1» (Украина) состоится сегодня в Трнаве. Начало — в 19:30. Ответная встреча команд пройдет 31 августа в Кошице.

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Спартак Трнава – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
Днепр-1 Спартак Трнава - Днепр-1 Лига конференций травма инсайд Владимир Адамюк Евгений Волынец Доминго Бланко Максим Третьяков
Источник Sport.ua
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