Днепр-1 готовится к матчу со Спартаком без четырех травмированных

Как стало известно Sport.ua, в первом матче плей-офф Лиги конференций со словацким «Спартаком» вице-чемпиону Украины не смогут помочь вратарь Евгений Волынец, защитник Владимир Адамюк, а также полузащитники Доминго Бланко и Максим Третьяков. Все они травмированы. Также в расположении команды отсутствует форвард Маркос Андре, не заявленный на еврокубковые матчи.

Остальные футболисты, включая восстановившегося после травмы защитника/полузащитника Дениса Мирошниченко, в строю. Из-за мышечного повреждения летний новичок клуба пропустил оба матча со «Славией» в квалификации Лиги Европы.

Из молодежи, еще недавно игравшей за команду U19, к поединку со «Спартаком» готовится только нападающий Даниэль Кивинда.

Матч раунда плей-офф Лиги конференций «Спартак» (Словакия) — «Днепр-1» (Украина) состоится сегодня в Трнаве. Начало — в 19:30. Ответная встреча команд пройдет 31 августа в Кошице.