Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Бешикташем

Завтра, 24 августа «Динамо» Киев в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций в румынском Бухаресте на стадионе «Джулешти» примет турецкий «Бешикташ». Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.

«Динамо» официально сообщило о том, что сыграет в матче с «Бешикташем» в своем резервном, желтом комплекте игровой формы. Это связано с тем, что 24 августа Украина отмечает День независимости.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» Киев ведет переговоры с французским центральным защитником Исмаэлем Аанеба.