Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Бешикташем
Киевляне выйдут на поле в желтом комплекте
Завтра, 24 августа «Динамо» Киев в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций в румынском Бухаресте на стадионе «Джулешти» примет турецкий «Бешикташ». Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.
«Динамо» официально сообщило о том, что сыграет в матче с «Бешикташем» в своем резервном, желтом комплекте игровой формы. Это связано с тем, что 24 августа Украина отмечает День независимости.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» Киев ведет переговоры с французским центральным защитником Исмаэлем Аанеба.
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