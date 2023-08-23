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Лига конференций
23 августа 2023, 11:02 |
242
1

Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Бешикташем

Киевляне выйдут на поле в желтом комплекте

23 августа 2023, 11:02 |
242
1
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Бешикташем
ФК Динамо Киев

Завтра, 24 августа «Динамо» Киев в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций в румынском Бухаресте на стадионе «Джулешти» примет турецкий «Бешикташ». Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.

«Динамо» официально сообщило о том, что сыграет в матче с «Бешикташем» в своем резервном, желтом комплекте игровой формы. Это связано с тем, что 24 августа Украина отмечает День независимости.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» Киев ведет переговоры с французским центральным защитником Исмаэлем Аанеба.

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Динамо Киев Динамо - Бешикташ игровая форма Лига конференций
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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sheva
Оце так попандос, ще й на День Незалежності таке дійство випало. Хочу помилитись, але щоб не виявилось зранку привітання, вечером "подарунки"
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