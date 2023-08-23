Ангелина Калинина – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Кливленде.

Во втором раунде основы украинка сразится против Татьяны Марии из Германии (№49 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Александрова – Саснович. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Лейлы Фернандес из Канады (№72 WTA).

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