Ангелина Калинина – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире WTA 250 в Кливленде
23 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Кливленде.
Во втором раунде основы украинка сразится против Татьяны Марии из Германии (№49 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Александрова – Саснович. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между играли один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Лейлы Фернандес из Канады (№72 WTA).
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