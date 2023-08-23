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WTA
23 августа 2023, 07:50 | Обновлено 23 августа 2023, 07:52
206
0

Ангелина Калинина – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире WTA 250 в Кливленде

23 августа 2023, 07:50 | Обновлено 23 августа 2023, 07:52
206
0
Ангелина Калинина – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

23 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Кливленде.

Во втором раунде основы украинка сразится против Татьяны Марии из Германии (№49 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Александрова – Саснович. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Лейлы Фернандес из Канады (№72 WTA).

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Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Кливленд Татьяна Мария
Источник Sport.ua
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