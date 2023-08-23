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23 августа 2023, 06:34 | Обновлено 23 августа 2023, 07:20
119
0

ТАЛОВЕРОВ: «ЛАСК поборется за кубок и чемпионство. Конкурент – Зальцбург»

23-летний новичок клуба рассказал о своих выступлениях в Австрии

23 августа 2023, 06:34 | Обновлено 23 августа 2023, 07:20
119
0
ТАЛОВЕРОВ: «ЛАСК поборется за кубок и чемпионство. Конкурент – Зальцбург»
ЛАСК. Максим Таловеров

23-летний новичок клуба ЛАСК Максим Таловеров рассказал о своих выступлениях в Австрии:

– Как ты оценишь свои предыдущие полгода в ЛАСКе?

– Интересный вопрос. Оценю как отличный опыт. Ведь австрийская Бундеслига – это уже, по меньшей мере, Бундеслига. Хоть и не немецкая :) Но и не чешская лига. Значительно более высокий уровень футболистов. Высший уровень борьбы. Высшие скорости и интенсивность. Если посмотреть на статистику, возможно, я и не провел безумное количество минут, но там я обрел уверенность перед молодежным Евро.

– В австрийской Бундеслиге немного поиграл за РБ Зальцбург Эрлинг Холанд. Как считаешь, может быть, там и сейчас есть кто-то из подобных топов?

– Да, я лично играл против Зальцбурга несколько игр, там действительно очень много талантливых футболистов. Игроки оттуда каждый год уходят за немалые деньги в топовые чемпионаты. Это, по меньшей мере, означает, что австрийская лига востребована.

Из Штурма недавно ушел футболист за приличные деньги [Эмегха в Страсбург за 13 млн. евро]. Ласк продал Накамуру за 12 миллионов в Реймса.

Поэтому, я считаю, на австрийский футбол обращается гораздо больше внимания, чем, к моему большому сожалению, на украинский. И больше, чем на чешский. Уверен, что и сейчас в австрийской Бундеслиге есть люди, которые пойдут дальше.

– Какие цели ставит перед собой ЛАСК?

– Борьба за чемпионство и Кубок. Очень тяжелая конкуренция с Зальцбургом. Но скажу лично за себя, играя против них, не могу сказать, что ЛАСК не заслуживает борьбы с ними за чемпионство. Думаю, все идет от головы. У нас сменился тренерский штаб, теперь он стал более молодым [главному тренеру Томасу Садегеру – 39 лет). Будем совместно ставить целью бороться за все трофеи. А еще – попасть в Лигу Европы и пройти как можно дальше.

– Как считаешь, увидим ли мы тебя скоро в сборной Украины?

– Это вопрос не ко мне. Но это одно из того, о чем я всегда мечтал. И одна из моих целей. Я делаю все возможное и делать все возможное, чтобы рано или поздно получить вызов. Но чем раньше, тем лучше.

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ЛАСК Максим Таловеров Ред Булл Зальцбург чемпионат Австрии по футболу
Источник Украинский футбол
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