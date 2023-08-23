Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТАЛОВЕРОВ: «На молодежном Евро один футболист поразил меня больше всех»
Другие новости
23 августа 2023, 02:55 | Обновлено 23 августа 2023, 03:20
78
0

ТАЛОВЕРОВ: «На молодежном Евро один футболист поразил меня больше всех»

Речь идет об украинском хавбеке Михаиле Мудрике

23 августа 2023, 02:55 | Обновлено 23 августа 2023, 03:20
78
0
ТАЛОВЕРОВ: «На молодежном Евро один футболист поразил меня больше всех»
Instagram. Михаил Мудрик

23-летний новичок австрийского клуба ЛАСК Максим Таловеров прокомментировал свое выступление на молодежном Евро-2023 U-21.

– Участие в недавнем молодежном Евро, по твоему мнению, как-то повлияло на тебя? Мне кажется, что после этого турнира к тебе возникает больше интереса.

– Для меня большой честью было играть на этом турнире. Насколько я знаю, да, действительно, интерес ко мне увеличился. За это хочу поблагодарить команду, а также Руслана Ротаня и его тренерский штаб. Это все благодаря их труду.

– На этом Евро кого можешь отметить? Может быть, среди участников турнира ты увидел будущего обладателя Золотого мяча?

– Да, видел там одного футболиста, за сборную Украины играл – Михаил Мудрик, если не ошибаюсь :) Он меня поразил на поле больше всех.

– Как тебе было играть в тяжелый для реализации футбол Ротаня? Рискованный, но красивый, если все выходит.

– Это полная противоположность стилю Славии. Потому что в команде Ротаня мы в первую очередь играем головой, а не ногами. Я счастлив, что работал с этим тренером. Ведь он научил меня думать, как правильно принимать решения и сохранять мяч в тяжелой ситуации. А также думать на поле быстрее, чем я делал это раньше. Для меня это действительно большой опыт.

С другой стороны, у Славии более примитивный футбол, там больше борьбы один в один. Но там я тоже научился многому в работе на оборону. Вообще я благодарен каждому тренеру, с которым работаю, беру что-то от каждого. Но Руслан Ротань поставил нам поистине классный футбол. Эти два с половиной года у молодежи с ним были замечательными.

По теме:
ВИДЕО. Мудрика донимают фанаты Арсенала: почему ты не перешел к нам?
ТАЛОВЕРОВ: «Со Славией у меня остались хорошие отношения»
Матч Славии и Зари будут обслуживать арбитры из Эстонии и Нидерландов
ЛАСК Славия Прага Максим Таловеров Евро-2023 U-21 Михаил Мудрик
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Футбол | 22 августа 2023, 09:30 4
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца

Александр вышел на 7 минут в поединке «Кристал Пэлас» – «Арсенал»

Лига чемпионов. Ракув проиграл Копенгагену, Кочергин отыграл 80 минут
Футбол | 23 августа 2023, 00:04 0
Лига чемпионов. Ракув проиграл Копенгагену, Кочергин отыграл 80 минут
Лига чемпионов. Ракув проиграл Копенгагену, Кочергин отыграл 80 минут

Польский клуб потерпел домашнее поражение

Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
Футбол | 22.08.2023, 20:19
Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
Мичел ГОНСАЛЕС: «Для меня наличие Цыганкова – это благословение»
Футбол | 22.08.2023, 22:15
Мичел ГОНСАЛЕС: «Для меня наличие Цыганкова – это благословение»
Мичел ГОНСАЛЕС: «Для меня наличие Цыганкова – это благословение»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Футбол | 22.08.2023, 13:28
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокович отомстил Алькарасу за Уимблдон, титул Гауфф, травма Свитолиной
Джокович отомстил Алькарасу за Уимблдон, титул Гауфф, травма Свитолиной
21.08.2023, 19:45 1
Теннис
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
21.08.2023, 08:39 41
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
21.08.2023, 06:20 6
Футбол
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
22.08.2023, 11:37 5
Футбол
Если от игры Шахтера сейчас кто-то и тешится, так это разве что Йовичевич
Если от игры Шахтера сейчас кто-то и тешится, так это разве что Йовичевич
22.08.2023, 11:05 45
Футбол
Кто дальше для Иноуэ? Поединок за абсолют или бывший соперник Ломаченко
Кто дальше для Иноуэ? Поединок за абсолют или бывший соперник Ломаченко
21.08.2023, 17:13
Бокс
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
22.08.2023, 11:25 2
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
22.08.2023, 09:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем