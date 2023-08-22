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Италия
22 августа 2023, 23:24 |
374
0

Серхио Рамос мог оказаться в Милане

Легендарный защитник остается без клуба

22 августа 2023, 23:24 |
374
0
Серхио Рамос мог оказаться в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Легендарный испанский защитник Серхио Рамос мог продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщает итальянский журналист Алессандро Скьявоне.

По его информации, еще в конце прошлого сезона представители Рамоса предлагали услуги 37-летнего испанца тогдашнему руководству «Милана» во главе с Паоло Мальдини. Однако после смены руководства в «Милане» переговоры прекратились.

Рамос до сих пор остается свободным агентом, его контракт с «ПСЖ» истек в конце июня. Ранее его переговоры с «Бешикташем» не увенчались успехом.

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Серхио Рамос Милан Паоло Мальдини свободный агент
Источник Twitter
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