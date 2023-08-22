Серхио Рамос мог оказаться в Милане

Легендарный испанский защитник Серхио Рамос мог продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщает итальянский журналист Алессандро Скьявоне.

По его информации, еще в конце прошлого сезона представители Рамоса предлагали услуги 37-летнего испанца тогдашнему руководству «Милана» во главе с Паоло Мальдини. Однако после смены руководства в «Милане» переговоры прекратились.

Рамос до сих пор остается свободным агентом, его контракт с «ПСЖ» истек в конце июня. Ранее его переговоры с «Бешикташем» не увенчались успехом.