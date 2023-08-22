Мичел ГОНСАЛЕС: «Для меня наличие Цыганкова – это благословение»

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел Гонсалес поделился мнением относительно украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

«Для меня наличие Виктора – это благословение. Он эффектный игрок, у него правильное отношение к футболу, правильный менталитет, он скромный. Я думаю, что у него есть все.

Очевидно, что он лучше на фланге, чем в центре. Мой английский не настолько хорош, чтобы научить его тому, что в центре он тоже может быть полезен. Он способен создавать глубину, пробивать и забивать. Это у него есть, но пока ему некомфортно.

Он собирается больше играть в центре, потому что ему приходится создавать глубину в этой части поля, но, конечно, на фланге ему комфортнее», — сказал Гонсалес.

Напомним, что на выходных «Жирона» в матче Ла Лиги крупно обыграла «Хетафе».