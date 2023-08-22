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  4. Мичел ГОНСАЛЕС: «Для меня наличие Цыганкова – это благословение»
Испания
22 августа 2023, 22:15 | Обновлено 22 августа 2023, 23:05
1627
4

Мичел ГОНСАЛЕС: «Для меня наличие Цыганкова – это благословение»

Главный тренер «Жироны» - об украинском полузащитнике

22 августа 2023, 22:15 | Обновлено 22 августа 2023, 23:05
1627
4
Мичел ГОНСАЛЕС: «Для меня наличие Цыганкова – это благословение»
Futbol Fantasy. Мичел Гонсалес

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел Гонсалес поделился мнением относительно украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

«Для меня наличие Виктора – это благословение. Он эффектный игрок, у него правильное отношение к футболу, правильный менталитет, он скромный. Я думаю, что у него есть все.

Очевидно, что он лучше на фланге, чем в центре. Мой английский не настолько хорош, чтобы научить его тому, что в центре он тоже может быть полезен. Он способен создавать глубину, пробивать и забивать. Это у него есть, но пока ему некомфортно.

Он собирается больше играть в центре, потому что ему приходится создавать глубину в этой части поля, но, конечно, на фланге ему комфортнее», — сказал Гонсалес.

Напомним, что на выходных «Жирона» в матче Ла Лиги крупно обыграла «Хетафе».

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Виктор Цыганков Мичел (Хосе Мигель Гонсалес Мартин) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Комментарии 4
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vh
Коли ти на стільки крутий, що тренер вчить англійську, а не ти іспанську 
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+3
Максим Котов
Шановна редакцiя, ви хоч перечитуйте тексти - вона, її… 
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+1
Кепа Ларисабродяга
что жирона не может переводчика нанять пока Витя не освоит хорошо испанский?
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0
Gargantua
перевод жутко корявый
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0
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