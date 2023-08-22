Мичел ГОНСАЛЕС: «Для меня наличие Цыганкова – это благословение»
Главный тренер «Жироны» - об украинском полузащитнике
Главный тренер испанской «Жироны» Мичел Гонсалес поделился мнением относительно украинского полузащитника Виктора Цыганкова.
«Для меня наличие Виктора – это благословение. Он эффектный игрок, у него правильное отношение к футболу, правильный менталитет, он скромный. Я думаю, что у него есть все.
Очевидно, что он лучше на фланге, чем в центре. Мой английский не настолько хорош, чтобы научить его тому, что в центре он тоже может быть полезен. Он способен создавать глубину, пробивать и забивать. Это у него есть, но пока ему некомфортно.
Он собирается больше играть в центре, потому что ему приходится создавать глубину в этой части поля, но, конечно, на фланге ему комфортнее», — сказал Гонсалес.
Напомним, что на выходных «Жирона» в матче Ла Лиги крупно обыграла «Хетафе».
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