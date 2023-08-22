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  4. ВИДЕО. Мудрика донимают фанаты Арсенала: почему ты не перешел к нам?
Англия
22 августа 2023, 23:45 | Обновлено 23 августа 2023, 00:05
362
3

ВИДЕО. Мудрика донимают фанаты Арсенала: почему ты не перешел к нам?

На этот раз фаны «канониров» остановили машину украинского футболиста

22 августа 2023, 23:45 | Обновлено 23 августа 2023, 00:05
362
3
ВИДЕО. Мудрика донимают фанаты Арсенала: почему ты не перешел к нам?
Twitter. Михаил Мудрик

Украинский футболист Михаил Мудрик продолжает испытывать хейт от болельщиков «Арсенала» из-за своего перехода в «Челси» в начале года.

На этот раз фанаты «Арсенала» остановили машину Мудрика и начали спрашивать, почему он не присоединился к канонирам, которые стали вице-чемпионами Англии и будут играть в Лиге чемпионов.

Ране Михаил рассказал, что получал смертельные угрозы от фанатов красных после своего перехода из «Шахтера» в «Челси».

В начале 2023 года Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси», хотя имел вариант трансфера в «Арсенал».

ВИДЕО. Мудрика донимают фанаты Арсенала: почему ты не перешел к нам?

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Роман Бебех Михаил Мудрик Челси Арсенал - Челси
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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an52
Ніби він міг обирати, куди йому переходити
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Michael Savchyn
ну да, йому треба було у Арсенал йти, а не в той відстійник
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