ВИДЕО. Мудрика донимают фанаты Арсенала: почему ты не перешел к нам?
На этот раз фаны «канониров» остановили машину украинского футболиста
Украинский футболист Михаил Мудрик продолжает испытывать хейт от болельщиков «Арсенала» из-за своего перехода в «Челси» в начале года.
На этот раз фанаты «Арсенала» остановили машину Мудрика и начали спрашивать, почему он не присоединился к канонирам, которые стали вице-чемпионами Англии и будут играть в Лиге чемпионов.
Ране Михаил рассказал, что получал смертельные угрозы от фанатов красных после своего перехода из «Шахтера» в «Челси».
В начале 2023 года Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси», хотя имел вариант трансфера в «Арсенал».
ВИДЕО. Мудрика донимают фанаты Арсенала: почему ты не перешел к нам?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
О трансфере может быть объявлено уже завтра
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина