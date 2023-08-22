Украинский футболист Михаил Мудрик продолжает испытывать хейт от болельщиков «Арсенала» из-за своего перехода в «Челси» в начале года.

На этот раз фанаты «Арсенала» остановили машину Мудрика и начали спрашивать, почему он не присоединился к канонирам, которые стали вице-чемпионами Англии и будут играть в Лиге чемпионов.

Ране Михаил рассказал, что получал смертельные угрозы от фанатов красных после своего перехода из «Шахтера» в «Челси».

В начале 2023 года Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси», хотя имел вариант трансфера в «Арсенал».

ВИДЕО. Мудрика донимают фанаты Арсенала: почему ты не перешел к нам?